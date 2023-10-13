Gram altın fiyatında patlamaya hazır olun: İslam Memiş ‘O tarihte 2.000 TL’yi bile görebilir’ İşte 13 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

Ata Beşli Altın:

Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 58,178 TL

Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 59,243 TL

Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 58,098 TL

Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 59,154 TL

Gremse Altın:

Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 28,260 TL

Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 28,848 TL

Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 28,260 TL

Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 28.755 TL

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışının bir sonucu olarak görünüyor. Altın, yatırımcılar arasında hala popüler bir seçenek olarak kalıyor. Yatırımcılar ve altın takipçileri, bu fiyat değişikliklerini dikkatle izlemeye devam edecekler.



NOT: ABD enflasyon verisi, ekonomi dünyası için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu veri, ekonomik politikaların ve yatırımların şekillenmesinde etkili olabilir. Ancak, dolar ve altın gibi varlık fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunuyor