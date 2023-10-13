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Gram altın fiyatında patlamaya hazır olun: İslam Memiş ‘O tarihte 2.000 TL’yi bile görebilir’ İşte 13 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed), daha uzun süre yüksek faiz politikası izleyeceğini açıkladığında, ekonomistlerin dolar tahminlerini sürekli güncellemesi gerekiyor. Ancak, Fed'in bu politikasını açıkladıktan hemen sonra, ABD'den kritik bir veri daha geldi. Eylül ayı için beklenen ABD enflasyon verisi sonunda açıklandı. Bu veri, ekonomi dünyası ve yatırımcılar için büyük bir öneme sahiptir. Fed'in politikası ve enflasyon verileri, doların değerini, yatırım tercihlerini ve piyasa hareketlerini etkileyen önemli faktörlerdir. Yatırımcılar, bu verileri yakından takip ederek stratejilerini belirlemekte ve risklerini yönetmektedirler. İşte 13 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:44 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:44
Gram altın fiyatında patlamaya hazır olun: İslam Memiş ‘O tarihte 2.000 TL’yi bile görebilir’ İşte 13 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda ABD'deki enflasyon oranları, hem yerel hem de küresel ekonomiler üzerinde büyük etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon oranları, tüketici harcamalarını etkileyebilir ve ekonomik istikrarsızlığa neden olabilir. Ayrıca, enflasyon oranlarının yükselmesi, para birimi değerinin düşmesine yol açabilir, bu da döviz kurlarının dalgalanmasına neden olur. Peki altın fiyatlarını bu durum nasıl etkiler?

ABD Enflasyon Verisi Açıklandı

Eylül ayında açıklanan ABD enflasyon verisi, piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Bu artış, özellikle önceki ayki yüzde 3,7'lik enflasyon artış hızını koruması açısından önemlidir.

Ayrıca, aylık bazda tüketici fiyatlarında da beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı. Tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 0,4 artarak, piyasa beklentilerini aşmıştır. Piyasa analistleri, bu artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Çekirdek Enflasyon ve Diğer Detaylar

Tüketici enflasyonunu hesaplanırken gıda ve enerji fiyatları hariç tutulur ve bu veriye "çekirdek enflasyon" denir. Çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 artış gösterdi. Bu veri, önceki tahminlerin biraz üzerindedir. Özellikle çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 4,1 artması, ekonomi analistleri için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

Enerji ve Gıda Fiyatlarındaki Değişiklikler

ABD'deki enerji fiyatları Eylül ayında aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık bazda düşüş yaşandı ve yüzde 0,5'e geriledi. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,2 artarak, yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterdi. Bu veriler, enerji ve gıda fiyatlarındaki değişikliklerin ABD enflasyonuna olan etkilerini göstermektedir.

Ekonomik Etkiler

ABD'de enflasyon verileri, ekonomik politikaları ve yatırımları etkileyebilir. Yüksek enflasyon oranları, Fed'in faiz oranlarını artırma ihtimalini güçlendirebilir. Bu da borçlanma maliyetlerini artırabilir ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

Ekonomistler, yüksek enflasyon rakamlarının, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini güçlendirebileceğini ifade ediyor. Ancak Fed'in faiz politikasını belirlemesi ve değiştirmesi karmaşık bir süreçtir ve birçok faktöre bağlıdır.

Dolar ve Altın Fiyatları

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar ve altın fiyatlarına olan ilgi artmıştır. Dolar/TL kuru verinin açıklanmasının ardından 27.74 lira seviyesinden işlem görmektedir. Altın fiyatları da hareketli bir döneme girmiştir. Ons altın fiyatı şu sıralar 1893 dolar seviyesinde işlem görmekte ve yurt içinde gram altının fiyatı 1677 lira olarak satışa sunulmaktadır.

İslam Memiş'ten Altın Tahmini

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından yükselişe geçmiştir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yükselebileceğini ifade etmiştir. Küresel piyasalardaki eğilimin, altının fiyatının 1600 TL'nin üzerinde kalmasını desteklediğini söyleyen Memiş, altının gram fiyatının 2000 TL'yi bile görebileceğini belirtmiştir.

Altın fiyatları, 13 Ekim 2023 tarihinde yine dikkat çekici bir seyir izliyor. İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın:

  • Alış Fiyatı: 1.740,37 TL
  • Satış Fiyatı: 1.774,60 TL

Çeyrek Altın:

  • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 2.842 TL
  • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 2.901 TL
  • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 2.834 TL
  • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 2.902 TL

Yarım Altın:

  • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 5.703 TL
  • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 5.803 TL
  • Eski Yarım Alış Fiyatı: 5.694 TL
  • Eski Yarım Satış Fiyatı: 5.794 TL

Tam Altın:

  • Yeni Tam Alış Fiyatı: 11,372 TL
  • Yeni Tam Satış Fiyatı: 11,560 TL
  • Eski Tam Alış Fiyatı: 11,371 TL
  • Eski Tam Satış Fiyatı: 11.554 TL

Ata Altın:

  • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 11.677 TL
  • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 11.864 TL
  • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 11.678 TL
  • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 11.865 TL

Ata Beşli Altın:

  • Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 58,178 TL
  • Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 59,243 TL
  • Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 58,098 TL
  • Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 59,154 TL

Gremse Altın:

  • Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 28,260 TL
  • Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 28,848 TL
  • Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 28,260 TL
  • Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 28.755 TL

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışının bir sonucu olarak görünüyor. Altın, yatırımcılar arasında hala popüler bir seçenek olarak kalıyor. Yatırımcılar ve altın takipçileri, bu fiyat değişikliklerini dikkatle izlemeye devam edecekler.


NOT: ABD enflasyon verisi, ekonomi dünyası için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu veri, ekonomik politikaların ve yatırımların şekillenmesinde etkili olabilir. Ancak, dolar ve altın gibi varlık fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunuyor


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