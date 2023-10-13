Gram altın fiyatında patlamaya hazır olun: İslam Memiş ‘O tarihte 2.000 TL’yi bile görebilir’ İşte 13 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda ABD'deki enflasyon oranları, hem yerel hem de küresel ekonomiler üzerinde büyük etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon oranları, tüketici harcamalarını etkileyebilir ve ekonomik istikrarsızlığa neden olabilir. Ayrıca, enflasyon oranlarının yükselmesi, para birimi değerinin düşmesine yol açabilir, bu da döviz kurlarının dalgalanmasına neden olur. Peki altın fiyatlarını bu durum nasıl etkiler?
ABD Enflasyon Verisi Açıklandı
Eylül ayında açıklanan ABD enflasyon verisi, piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Bu artış, özellikle önceki ayki yüzde 3,7'lik enflasyon artış hızını koruması açısından önemlidir.
Ayrıca, aylık bazda tüketici fiyatlarında da beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı. Tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 0,4 artarak, piyasa beklentilerini aşmıştır. Piyasa analistleri, bu artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.
Çekirdek Enflasyon ve Diğer Detaylar
Tüketici enflasyonunu hesaplanırken gıda ve enerji fiyatları hariç tutulur ve bu veriye "çekirdek enflasyon" denir. Çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 artış gösterdi. Bu veri, önceki tahminlerin biraz üzerindedir. Özellikle çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 4,1 artması, ekonomi analistleri için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.