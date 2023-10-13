Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı: 272 bin açık iş var: En çok iş bulan meslekler belli oldu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.
En fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını vurgulayan Işıkhan, "Araştırma kapsamında 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş tespit ettik" dedi.
İLK 3 MESLEK
Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos'ta görüşülerek yapılan araştırmaya göre, açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.3 arttı.
Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında 'bilgi ve iletişim', 'inşaat' ve 'imalat' geldi. Açık iş oranın en yüksek olduğu meslekler ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi oldu.