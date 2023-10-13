Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı: 272 bin açık iş var: En çok iş bulan meslekler belli oldu

Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında 'bilgi ve iletişim', 'inşaat' ve 'imalat' geldi. Açık iş oranın en yüksek olduğu meslekler ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi oldu.

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