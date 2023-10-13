SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı: 272 bin açık iş var: En çok iş bulan meslekler belli oldu

İŞKUR’un Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın üçüncü çeyrek sonuçları yayımlandı. 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletmeyle görüşüldü, 272 bin 419 açık iş tespit edildi. En çok personel ihtiyacı olan alanlar da belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaştı: 272 bin açık iş var: En çok iş bulan meslekler belli oldu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

En fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını vurgulayan Işıkhan, "Araştırma kapsamında 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş tespit ettik" dedi.

İLK 3 MESLEK
Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos'ta görüşülerek yapılan araştırmaya göre, açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.3 arttı.

Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında 'bilgi ve iletişim', 'inşaat' ve 'imalat' geldi. Açık iş oranın en yüksek olduğu meslekler ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
CHP’li Barış Yarkadaş ve Murat Yetkin’den hükümetin Filistin politikasına destek: İktidar sağduyulu, Netanyahu Başkan Erdoğan’a kulak versin
Otorapor
SON DAKİKA