1.20 faizli 180 ay vadeli KREDİ HESAPLAMA! 1.20 faizli ev kredisi ne zaman başlıyor? İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi şartları neler

💰 2 milyon TL kredi için aylık taksit ≈ 31,076.53 TL
💰 3 milyon TL kredi için aylık taksit ≈ 46,614.80 TL
🏡 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"
Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayı bitmeden Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.
⌛BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.