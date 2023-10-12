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1.20 faizli 180 ay vadeli KREDİ HESAPLAMA! 1.20 faizli ev kredisi ne zaman başlıyor? İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi şartları neler

Konut kredileri, ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için önemli bir finansman kaynağıdır. %1.20 faizli konut kredisi fırsatları, özellikle birinci ev alacaklar için büyük bir çekicilik taşıyor. Ancak, BDDK, konut kredilerinin yatırım amaçlı kullanılmasını sınırlamak amacıyla yeni düzenlemeler getiriyor. İkinci ev alımı düşünenler için daha yüksek faiz oranları veya daha sıkı kredi şartları uygulanabilir. Peki 1.20 faizli ev kredisi ne zaman başlıyor? İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi şartları neler? İşte 1.20 faizli 180 ay vadeli KREDİ HESAPLAMA...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 08:59 Güncelleme 13 Ekim 2023, 08:59
1.20 faizli 180 ay vadeli KREDİ HESAPLAMA! 1.20 faizli ev kredisi ne zaman başlıyor? İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi şartları neler

1.20 faizli ev kredisi ne zaman başlıyor sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş için beklenen haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuruları için heyecanlı bir süreç başlıyor. Yapılan düzenlemeye göre, ev almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Peki, 1.20 faizli ev kredisi şartları neler? İşte detaylar...

1.20 FAİZLİ 180 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

💰 750 bin TL kredi için aylık taksit ≈ 11,024.07 TL

💰 950 bin TL kredi için aylık taksit ≈ 13,983.44 TL

💰 1 milyon TL kredi için aylık taksit ≈ 15,538.27 TL

💰 2 milyon TL kredi için aylık taksit ≈ 31,076.53 TL

💰 3 milyon TL kredi için aylık taksit ≈ 46,614.80 TL

🏡 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayı bitmeden Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

🔍1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.

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