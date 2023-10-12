1.20 faizli 180 ay vadeli KREDİ HESAPLAMA! 1.20 faizli ev kredisi ne zaman başlıyor? İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi şartları neler

1.20 faizli ev kredisi ne zaman başlıyor sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş için beklenen haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuruları için heyecanlı bir süreç başlıyor. Yapılan düzenlemeye göre, ev almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Peki, 1.20 faizli ev kredisi şartları neler? İşte detaylar...