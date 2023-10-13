Burs ve kredi başvuruları başladı: Son tarih 19 Ekim!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını belirterek, "19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak" dedi.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.