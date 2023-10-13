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Burs ve kredi başvuruları başladı: Son tarih 19 Ekim!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. 19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Burs ve kredi başvuruları başladı: Son tarih 19 Ekim!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını belirterek, "19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak" dedi.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

BİLGİLERİ KONTROL EDİN
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Öncelikli olarak burs almaya hakkı olan öğrenciler şu şekilde duyuruldu: Şehit çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi), gazi çocukları (gazi bekar ise kendisi), rapor ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler, annebabası hayatını kaybetmiş olanlar, lise öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve amatör milli sporcular.

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