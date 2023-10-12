BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 87,32 puan ve yüzde 1,00 düşüşle 8.637,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Girişim Elektrik Sanayi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.