Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tüketiciyi kandırana ağır ceza...

Açıklamada, tüketicileri güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere, tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütüldüğü, denetimlerde ürünlerin Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda incelendiği ifade edildi.

Denetimler sonucu mevzuata uygun olmayan ürünler için piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Bu ürünlere ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla 'www.guvensizurun.ticaret. gov.tr' adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, Temmuz 2023 itibarıyla toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4,1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."