Kur kararı! Döviz olarak aldığı krediyi TL ile ödemek isteyen tüketiciye mahkemeden "yapamazsın" kararı

Dövizle kredi çektikten sonra taksitleri ödeyemeyen işadamı mahkemenin yolunu tuttu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.
Dövizle kredi çektikten sonra taksitleri ödeyemeyen işadamı mahkemenin yolunu tuttu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.
Dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığına dikkat çeken Yüksek mahkeme; kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça kredi sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiğine hükmetti.
İşadamı S.S., Mart 2016'da 4 ayrı işlem halinde yaklaşık 1 milyon Dolar kredi kullandı. Dolar kurundaki artışla birlikte taksitleri ödemekte zorluk çeken iş adamı, 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İmzalanan sözleşmenin kredinin çekildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere hakkaniyete uygun olarak uyarlanmasını ve kalan taksitlerin TL üzerinden ödenmesine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, Dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığı, kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü.
Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti. Davacı iş adamı bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kur artışındaki artışları hesaba katması gerektiğine dikkat çekerek, mahkeme kararını onadı.