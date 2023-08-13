Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Otomobildeki vurgun bitti fiyat düştü

KARTLI HARCAMA REKORU GELDİ Merkez Bankası verilerine göre, 4 Ağustos'ta başlayan haftada banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemlerin tutarı yüzde 2.1 artışla 181.6 milyar TL oldu. Rekor kırılan kartlı harcamalarda, tüketim kategorilerindeki artışlar genele yayılırken en belirgin haftalık artışlar hizmet sektörleri, gıda ve eğitim harcamalarında yaşandı. Harcamaları azalan alt gruplar arasında elektrikelektronik ve mobilya öne çıktı.

İSTANBUL-ANKARA 80 DAKİKA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasında yapılması planlanan "Süper Hızlı Tren" projesinin detaylarını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın proje ile ilgili talimat verdiğini de aktaran Bakan Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenle Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın programında devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılacak olan süper hızlı tren projesi ile birlikte iki il arasındaki seyahat süresini kısaltacak müjdeyi verdi. Hızlı tren hattı dışında yeni bir "Süper Hızlı Tren" projesinin gündeme alındığını duyuran Bakan Uraloğlu detayları da kamuoyu ile paylaştı. Proje ile ilgili doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, proje çalışmalarının, güzergah tespiti çalışmalarının başladığını ifade etti. Uraloğlu şunları kaydetti: "Bu projeyle iki il arası 80 dakika olacak. Muhtemelen iki istasyon olacak. Yeni bir güzergah olacak. Henüz proje aşamasına geçmedi ama güzergah olarak nerelerden geçeceğini tespit ettik."

KATAR'DAN TÜRKIYE'YE DEV YATIRIM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç günlük Körfez turunun ardından ilk yatırım Katar'dan geldi. Katar'ın en büyük kamu kurumlarından birisi olan Katar Posta İdaresi, Türk ürünlerini dünyaya ulaştıran e-ticaret platformu Turkish Souq'un yüzde 40 hissesini satın aldı. Turkish Souq'un bu yatırımla birlikte çok daha fazla ülkeye ulaşması hedefleniyor. Katar'la yapılan anlaşma çerçevesinde bugüne kadar e-ticaret platformu üzerinden ihracata önemli katkılar sağlayan Turkish Souq'un pazar ağını daha da genişletmesi bekleniyor. KOBİ'lerin mobilya, dekorasyon, aksesuar, giyim, gıda, güzellik ürünleri, spor ekipmanları ve birçok farklı kategori ile dünya pazarlarına açılmasına olanak sağlayan Turkish Souq, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Türk ürünlerine Katar'dan tek tıkla ulaşılabilmesine imkan veren Turkish Souq, kısa sürede 300 binden fazla ürünü dünyanın 50 ülkesine ulaştırılabilir hale getirdi. (Barış ŞİMŞEK)





KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI

Orta Karadeniz'de, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındığın hasadına başlandı. Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam Çarşamba'nın Türkiye'de en fazla fındık üretimi yapılan ilçe olduğunu dile belirterek, "Geçen yıl Samsun'da 112 bin 500 ton fındık rekoltesi olmuştu. Bunun 50 bin tonu sadece Çarşamba ilçesinde üretildi" dedi.



ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESI BAŞLADI

Tarım Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Eller Projesi kapsamında destekleme ödemesine ilişkin şu paylaşım yapıldı: "13 milyon 378 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun."

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,24 kazançla 7.714,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.359,49 puanı, en yüksek 7.766,12 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,32 kazançla 7.230,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,30 artışla 8.202,74 puana çıktı.



CARI DENGE 1.5 YIL SONRA FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolarla 1.5 yıl sonra fazla verdi. Ödemeler dengesi verilerine göre, altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari dengede 2021 yılının temmuz-ekim döneminde aylık olarak cari fazla kaydedilmişti. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık cari açık 56.5 milyar dolar olarak kaydedildi. Mayıs ayında bu rakam 59.7 milyar dolar olmuştu.



HALKBANK'TAN 6.3 MILYAR TL KAR

HALKBANK, yılın ilk yarısında 6.3 milyar TL konsolide net kar elde etti. Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı. Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu. Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232,7 milyon TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602,3 milyon TL olarak gerçekleşti.



TÜRK TELEKOM'A ALTIN ÖDÜL

Türk Telekom'un, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları dünyanın en prestijli halka ilişkiler ödüllerinden IPRA tarafından taçlandırıldı. Türk Telekom, Uluslararası Halka İlişkiler Derneği'nin (International Public Relations Association – IPRA) düzenlediği Golden World Awards'ta 'Sponsorluk kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde; teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimimizi kültür-sanata aktardığımız çalışmalarımız sürüyor" dedi.