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520 bin memura ek gösterge kazancı: Kimler yararlanacak? Gelirlere nasıl yansıyacak? Ne zaman Meclis'e gelecek?

Kamuda birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge yolunu açacak düzenleme Ekim ayında Meclis’e gelecek. Aylıklar ve ikramiyeler artacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:28
520 bin memura ek gösterge kazancı: Kimler yararlanacak? Gelirlere nasıl yansıyacak? Ne zaman Meclis’e gelecek?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak.

Bu yıl başında yürürlüğe giren düzenleme dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

MECLİS'E GELECEK
Ekim ayında Meclis'e gelecek düzenlemeden ilk etapta 520 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıl çalışanın emekli aylığına yaklaşık 2 bin 800 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 60 bin liradan başlayacak.

Yılın başında yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle birinci dereceye kadar yükselen çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı.

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek.

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