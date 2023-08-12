Ağustos ayı halka arz takvimi belli oldu. Peki Tatlıpınar, Ofis Yem, İzdemir Enerji Elektrik Üretim halka arz ne zaman? Kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? TATEN, OFSYM, IZENR halka arz hangi bankalarda var? İşte detaylar...
Ağustos ayı halka arz takvimi belli oldu. Peki Tatlıpınar, Ofis Yem, İzdemir Enerji Elektrik Üretim halka arz ne zaman? Kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? TATEN, OFSYM, IZENR halka arz hangi bankalarda var? İşte detaylar...
AĞUSTOS AYI HALK ARZ TAKVİMİ 2023
👉TATEN
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
10-11 Ağustos 2023
Yeni!
👉OFSYM
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
10-11 Ağustos 2023
Yeni!
👉IZENR
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
8-9-10 Ağustos 2023
İZDEMİR ENERJİ HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?
İzdemir Enerji hisse kodu #IZENR olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
İzdemir Enerji halka arzı ''Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.
İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
İzdemir Enerji hisse fiyatı 19,00 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysele eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
İZDEMİR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?
SPK ile paylaşılan bilgilere göre, İzdemir Enerji halka arzında toplamda 115,100,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 23,020,000 Lot verecek.
Şirketin halka açıklık oranı %24,02, halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olacak.
TATLIPINAR ENERJİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ'nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Tatlıpınar Enerji halka arz için talep toplama tarihleri açıklandı. Buna göre, TATEN talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos 2023 olacak.
OFİS YEM GIDA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin Halka arz başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş'a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş'a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.
1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Ofis Yem Gıda halka arz için talep toplama tarihleri belli oldu. Buna göre, OFSYM talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos 2023.