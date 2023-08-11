Emeklilik yaşınız yenileniyor hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi tazelendi

Milyonları ilgilendiren düzenleme için geri sayım başladı. Gelen son bilgilere göre, Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek. Şu an için prim ödeme şartı 9 bin gün olan emeklilik için yeni düzenleme ile bu sayı 7.200 gün olacak. Ayrıca tarih kriterleri de belirlenecek ve düzenleme tüm süreleri kapsayacak şekilde tasarlanacak. Bu düzenleme emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir adım olacak. Yeni düzenleme özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşları etkileyecek ve prim ödeme süresini kısaltarak daha erken emeklilik fırsatı sunacak.