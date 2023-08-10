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Dünyadaki herkesi zengin edecek kadarı bulundu! NASA'dan uzayın derinliklerinde şahane keşif!

NASA tarihin en büyük ve en değerli asteroidlerinden birini keşfetmek için çalışmalarını hızlandırdı. "Psyche" isimli bu muazzam gök cismi bilim dünyasını heyecanlandıran bir potansiyele sahip. Değerinin 10 katrilyon dolar olduğu tahmin edilen bu asteroid hem büyüklüğü hem de bileşimiyle dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 08:45 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 08:45
Dünyadaki herkesi zengin edecek kadarı bulundu! NASA’dan uzayın derinliklerinde şahane keşif!

NASA uzayın derinliklerinde, insan hayal gücünün bile ötesinde değere sahip olan bir asteroit keşfi yapmaya hazırlanıyor. Psyche adını taşıyan bu asteroit tam 10 katrilyon dolarlık bir değere sahip olduğu ifade ediliyor. NASA'nın peşine düştüğü bu asteroit oldukça etkileyici ve ilgi çekici bir niteliğe sahip olmasıyla biliniyor. Psyche, Mars ve Jüpiter yörüngeleri arasında konumlanmış Güneş'in etrafında dönen devasa bir gök cismini temsil ediyor. Eğer Psyche'nin içindeki zenginlikler başarılı bir şekilde keşfedilirse dünyanın geleceği için büyük potansiyellerin ortaya çıkabileceği bir kapı aralanmış olacak.

10 KATRİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Yapılan araştırmalar neticesinde Psyche'nin iç çekirdeği, 10 katrilyon dolarlık değeri temsil eden demir, nikel ve altın gibi madenlerden oluşuyor.

TÜM DÜNYAYI ZENGİN EDER

Psyche'nin değeri o kadar yüksek ki bu kaynak dünyadaki her insanı milyarder yapmaya yetecek kadar büyük bir serveti ifade ediyor. Uzmanlar bu görüşü onaylayarak kaynağın dünya nüfusunu milyarder yapmaya yeteceğinin altını çiziyor.

ÇEKİRDEĞİNDE DEMİR, NİKEL VE ALTIN VAR

NASA'nın Psyche adını verdiği bu asteroid Mars ile Jüpiter arasındaki yörüngede Güneş etrafında dönen ve yaklaşık 140 mil genişliğinde bir gök cismi olarak biliniyor.

Araştırmalar Psyche'nin çekirdeğinin demir, nikel ve altın gibi değerli metallerden oluştuğunu ortaya koyuyor.

5 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek bir uzay aracı göreviyle NASA Psyche asteroidinin sırlarını daha yakından keşfetmeyi amaçlıyor. Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak olan uzay aracının asteroidin çekirdeği ve oluşumu hakkında yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Değerli kaynaklarla dolu bu gök cismi uzay araştırmalarının ve insanlığın keşif yolculuğunun bir parçası olarak gelecekteki nesiller için büyük önem taşıyor.


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