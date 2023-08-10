Son dakika: Borsa İstanbul’da açılış rekoru! Güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,71 puan artışla ve yüzde 0,68 değer kazanarak 7.652,36 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,08 ve holding endeksi yüzde 0,72 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile spor oldu.





Dün banka hisseleri öncülüğünde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazancıyla günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı. Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.