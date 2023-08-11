SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Hemen bakın! İsminize 40.000 TL, 100.000 TL, 300.000 TL yatıyor! E-devlet kapısından başvuru için son tarih belli oldu!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansal güçlerini artırmak ve bankalardan aldıkları kredileri geri ödemekte zorlanmamalarını sağlamak amacıyla KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı oluşturulmuştur. Bu hibe programı sayesinde işletmelere faiz ve kâr payı desteği sağlanarak, uygun koşullarda kredi kullanımı teşvik edilmektedir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 09:36 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:36
Hemen bakın! İsminize 40.000 TL, 100.000 TL, 300.000 TL yatıyor! E-devlet kapısından başvuru için son tarih belli oldu!

Devlet tarafından sunulan hibe desteği, girişimciler tarafından yoğun ilgi gören bir destek programı haline gelmiştir. Herkesin rahatlıkla başvuru yapabileceği ve iş kurma fırsatı bulabileceği bir sistem sunulmuştur. Bu destek sayesinde, belirli bir birikime sahip olan her birey iş yerini kolaylıkla kurma imkânı elde edebilir.

KOBİ'ler için Geniş Kapsamlı Destek İmkanları

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı, işletmelerin iş kurma ve geliştirme süreçlerine yönelik önemli fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler, başvurularını işletme açma, makine-teçhizat alımı veya acil destek kredisi gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirebilmektedir. Bu destek programı kapsamında kurulan işletmelere 50.000 TL ve 10 puanlık destek sunulurken, stratejik ve öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 500.000 TL'ye kadar ve 12 puanlık destek alabilmektedir.

KOBİ'lerin Soğuk Zincir ve Enerji Verimliliği Alanındaki Destekleri

KOSGEB, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda destek programları sunmaktadır. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı ile işletmelere frigofirik kasa ve soğuk hava üniteleri için geri ödemesiz hibe verilirken, Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında enerji verimliliği sağlayan işletmelere önemli destekler sunulmaktadır.

İşletme Geliştirme ve İş Birliği Desteği İmkanları

KOSGEB aynı zamanda işletme geliştirme ve iş birliği destekleri ile KOBİ'leri rekabetçi bir konuma taşımaktadır. Teknik danışmanlık, model fabrika desteği, enerji etüt hizmeti gibi desteklerle işletmelerin kapasiteleri artırılmakta ve kalite standartları yükseltilmektedir. İş birliği destek programı sayesinde işletmeler, ortak projelerle pazarlama, üretim ve inovasyon alanlarında güç birliği yaparak büyüme fırsatları yakalayabilmektedir.

Girişimciler için Özel Destekler ve Yurt Dışı Pazarlama Fırsatları

KOSGEB'in girişimcilere özel olarak sunduğu destek programları da büyük bir ilgi görmektedir. Girişimciler, işlerini kurma ve geliştirme süreçlerinde KOSGEB'in sağladığı desteklerden faydalanabilmektedir. İş birliği, enerji verimliliği, dijital dönüşüm danışmanlığı gibi programlar girişimcilerin başarıya ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

Esnafa Özel Hibe Desteği

Esnaf hibe desteği, iş kurmak isteyen esnaflar için özellikle kolaylık sağlamaktadır. E-devlet üzerinden yapılan başvurular sayesinde, iş kurma süreci oldukça basit hale gelmektedir. Başvuruda bulunacak olan kişilerin yapması gereken, işin türü ve detayları hakkında gerekli belgeleri sunmaktır. Geriye kalan aşama ise devlet onayı aşamasıdır.

Destek Sayesinde Uzun Süreli İş Fırsatları

Birçok kişi, bu hibe desteği sayesinde iş kurarak uzun vadeli esnaf faaliyetlerine adım atmış durumda. Bu destek sayesinde iş yerlerini açıp yöneterek sürdürülebilir bir iş modeli oluşturan birçok girişimci bulunmaktadır. Bu nedenle hibe desteği, iş kurma isteği olan bireylere sağlanan önemli bir fırsat olarak öne çıkmaktadır.

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programı, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin iş hayatına sağlam bir adım atmalarını amaçlamaktadır. Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan destekler şunlardır:

  • Kuruluş Desteği: Gerçek kişilere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere ise 10.000 TL destek sağlanmaktadır. Bu destek ile işletme kurma aşamasında yaşanan maddi zorluklar en aza indirilir.

  • Performans Desteği: 4(a) kapsamındaki personeller için hesaplanan prim gün sayısına göre 5.000 TL ile 20.000 TL arasında destek verilir. İşletmenin başarısı, personelin performansıyla ödüllendirilir.

  • Sertifika Desteği: Girişimcilerin mesleki yetkinliklerini artırmalarını sağlamak amacıyla 5.000 TL sertifika desteği sunulur. Bu sayede iş sahasında daha donanımlı hale gelmeleri hedeflenir.

İleri Girişimci Destek Programı

Bu program, işletmelerin teknoloji ve inovasyon alanında gelişmelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. İleri Girişimci Destek Programı'nın sağladığı imkanlar ise şunlardır:

  • Kuruluş Desteği: Geleneksel Girişimci Destek Programı ile aynı şekilde gerçek kişilere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere ise 10.000 TL destek verilir.

  • Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: İşletmelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmelerine yardımcı olmak için sunulan destektir. Teknoloji seviyesine göre düşük-orta olanlar için 100.000 TL, orta-yüksek olanlar için 200.000 TL, yüksek olanlar için ise 300.000 TL destek sağlanır. Yerli malı kullanımında destek oranı %90'a yükselir.

  • Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: İşletmelerin büyüme stratejilerini belirlemeleri ve yönetim becerilerini geliştirmeleri amacıyla sunulan 10.000 TL desteği içerir.

  • Performans Desteği: Geleneksel Girişimci Destek Programı'nda olduğu gibi, 4(a) kapsamındaki personeller için hesaplanan prim gün sayısına göre 5.000 TL ile 20.000 TL arasında destek sağlanır.

  • Sertifika Desteği: İşletmecilerin ve personelinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla 5.000 TL sertifika desteği sunulur.

KOSGEB Desteklerine Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler (2023)

KOSGEB, sunduğu çeşitli destek programlarıyla işletmelerin gelişimini ve rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. Ancak bu desteklere başvururken her programın kendine özgü şartları ve detayları bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru sürecinde dikkatli olmak oldukça önemlidir. Başvurunun başarıya ulaşması ve istenen destekleri alabilmeniz için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

  1. Program Seçimi ve Şartları İnceleme: KOSGEB'in sunduğu destek programları arasından işletmenizin ihtiyaçlarına ve faaliyet alanına uygun olanı seçmelisiniz. Her programın farklı şartları ve kriterleri bulunduğu için programın detaylarını iyi anlamak önemlidir.

  2. Destekler Sayfasını Ziyaret Edin: KOSGEB'in resmi internet sitesinde yer alan "Destekler" sayfasını ziyaret ederek, ilgilendiğiniz destek programının başvuru şartlarına ve gereken belgelere dair güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

  1. Başvuru Belgelerini Hazırlama: Başvuru yaparken gerekli olan belgeleri önceden hazırlamalısınız. Bu belgeler, işletme kimlik belgesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi belgeler olabilir. Her program için farklı belge talepleri olabileceği için belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlamak gereklidir.

  2. Online Başvuru Platformunu Kullanma: KOSGEB, genellikle online başvuru platformları üzerinden başvuruları kabul eder. Bu platformlarda gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru sürecinde istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekmektedir.

  1. Başvuru Takibini Yapma: Başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru sonucunu takip etmek önemlidir. Başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını ve sonraki adımları öğrenmek için KOSGEB'in belirttiği iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

  2. Uygunluk ve Onaylama Süreci: Başvurunuzun uygunluk değerlendirmesi yapılır ve eksik veya yanlış bilgiler tespit edilirse başvurunuz reddedilebilir. Uygunluk değerlendirmesi sonucunda başvurunuz onaylanırsa gerekli belgeleri ibraz etmek üzere çağrılabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


SON DAKİKA