Hemen bakın! İsminize 40.000 TL, 100.000 TL, 300.000 TL yatıyor! E-devlet kapısından başvuru için son tarih belli oldu!

İşletme Geliştirme ve İş Birliği Desteği İmkanları KOSGEB aynı zamanda işletme geliştirme ve iş birliği destekleri ile KOBİ'leri rekabetçi bir konuma taşımaktadır. Teknik danışmanlık, model fabrika desteği, enerji etüt hizmeti gibi desteklerle işletmelerin kapasiteleri artırılmakta ve kalite standartları yükseltilmektedir. İş birliği destek programı sayesinde işletmeler, ortak projelerle pazarlama, üretim ve inovasyon alanlarında güç birliği yaparak büyüme fırsatları yakalayabilmektedir.

Girişimciler için Özel Destekler ve Yurt Dışı Pazarlama Fırsatları KOSGEB'in girişimcilere özel olarak sunduğu destek programları da büyük bir ilgi görmektedir. Girişimciler, işlerini kurma ve geliştirme süreçlerinde KOSGEB'in sağladığı desteklerden faydalanabilmektedir. İş birliği, enerji verimliliği, dijital dönüşüm danışmanlığı gibi programlar girişimcilerin başarıya ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

Esnafa Özel Hibe Desteği Esnaf hibe desteği, iş kurmak isteyen esnaflar için özellikle kolaylık sağlamaktadır. E-devlet üzerinden yapılan başvurular sayesinde, iş kurma süreci oldukça basit hale gelmektedir. Başvuruda bulunacak olan kişilerin yapması gereken, işin türü ve detayları hakkında gerekli belgeleri sunmaktır. Geriye kalan aşama ise devlet onayı aşamasıdır.

Destek Sayesinde Uzun Süreli İş Fırsatları Birçok kişi, bu hibe desteği sayesinde iş kurarak uzun vadeli esnaf faaliyetlerine adım atmış durumda. Bu destek sayesinde iş yerlerini açıp yöneterek sürdürülebilir bir iş modeli oluşturan birçok girişimci bulunmaktadır. Bu nedenle hibe desteği, iş kurma isteği olan bireylere sağlanan önemli bir fırsat olarak öne çıkmaktadır.