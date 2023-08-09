Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, deprem felaketinin ardından bölgenin kalkınması için yoğun şekilde çalışıldığını ifade etti. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Bakan Kacır, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan dinlenmeden çalışacağız. Şehirler kimlikleriyle yaşarlar. Malatya'nın da kendine has kimliği, tarihi dokusu, en önemlisi de bu kadim şehri ile hemhal olmuş insanı için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürecek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız can suyuyla ve bölgesel kalkınma projeleriyle deprem bölgesinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Özel destek programlarıyla bölgemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Yatırım sürecinin aksamaması ve yatırımcıların mağdur olmaması için Malatya'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 417 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattıklarını hatırlatan Kacır şunları söyledi:

"Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen 90 yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Malatya'mız dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizi tekrar çekim merkezi haline getirmek için; deprem bölgesine gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması sağlayan kapsamlı teşvik paketimizi sağladık. Teşvik paketimizle birlikte; Malatya'da 9 bin 351 vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 3,1 milyar TL'yi bulan 135 projeye yatırım teşvik belgesi düzenledik"