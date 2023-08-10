Çalışanlara kıdem tazminatı rehberi: Doğum ve hamilelik tazminat sebebi midir? EYT’liler tazminat alabiliyor mu? İşveren peşin ödemek zorunda mı?





KIDEM ÖDENMESİ İÇİN İŞYERİNDEN ÇIKIŞ YAPILMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Kıdem tazminatı ödenebilmesi için işten çıkış ardından yeniden giriş işleminin yapılması gerekiyor. Çıkış işlemi gerçekleştirilmeden yapılan ödeme ücret olarak kabul edilir. Bu durumda da gelir vergisi kesintisine gidilir. Kıdem tazminatını alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yeniden tazminata hak kazanabilmesi için haklı bir nedenle iş akdinin feshi, işverenin işten çıkarması ya da emekli olunması gerekiyor.





KIDEM TAZMİNATI ALDIKTAN SONRA ÇALIŞABİLİR MİYİM?

Yaş dışındaki emeklilik şartları olan 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle kıdem tazminatına hak kazananlar aynı ya da başka işyerinden yeniden çalışabilir. Yargıtay'ın tazminatını alarak işten ayrılarak çalışmaya devam etmelerinin yasaklanamayacağı yönünde kararları bulunuyor.





İŞVEREN HANGİ DURUMDA KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEDEN İŞTEN ÇIKARABİLİR?

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle yapılan işten çıkarmalarda işçiye kıdem tazminatı ödenmiyor. Uyarı almasına karşın işini yapmamakta ısrar ettiği için işten çıkarılan kıdem tazminatı hakkını kaybediyor.





EYT KAPSAMINDA EMEKLİ AYLIĞINA BAĞLANANLARIN İHBAR TAZMİNATI, İZİN ÜCRETİ GİBİ HAKLARI VAR MI?

İş Kanunu'na göre emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin mevcut çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Emekli çalışan da kıdem, ihbar, yılık izin gibi haklara sahip oluyor.