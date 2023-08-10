Brent petrol 86,05 akaryakıta zam kapıda! Benzin, motorine ne kadar, kaç TL zam gelecek? 10 Ağustos 2023 EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP...

Brent petrol ün varili, uluslararası piyasalarda 86,05 dolardan işlem görüyor. Motorin fiyatlarının 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren değişeceği iddia edildi. Peki Benzin , motorine ne kadar, kaç TL zam gelecek? İşte 10 Ağustos 2023 EPGİS akaryakıt fiyatları : Shell , Opet , BP ...

BENZİNE, MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorin litre fiyatları için 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik fiyat artışı geleceği iddia ediliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Zam gerçekleşirse mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 38,28 TL, Ankara'da 38,80 TL ve İzmir'de 38,87 TL seviyelerine yükselecek.