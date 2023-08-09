THY’den geniş gövde atağı: Filosunu güçlendirmeye devam ediyor!

Türk Hava Yolları filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Airbus International Başkanı Christian Scherer, "Siparişin artırılması, A350'lerin Türk Hava Yolları için temsil ettiği değeri ortaya koyuyor. A350'nin Türk Hava Yolları'nın büyüme hedeflerine sağladığı katkıdan gurur duyuyoruz.

Yeni siparişler, aynı zamanda Airbus ile 20 yıldır Airbus ekosistemi ve tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye arasındaki güçlü ilişkinin de göstergesi. Türkiye havacılık endüstrisi, Türk Hava Yolları ve Airbus arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklık her yeni adım ile daha da genişliyor ve güçleniyor" dedi.