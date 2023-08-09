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THY'den geniş gövde atağı: Filosunu güçlendirmeye devam ediyor!

Türk Hava Yolları 4 adet Airbus A350-900 tipi uçağın siparişini kesinleştirirken, mevcut sipariş böylelikle toplamda 14'e yükseldi. Öte yandan dünyanın en modern ve verimli geniş gövdeli uçağı olarak 300-410 yolcu kapasiteli uçaklar kategorisinde uzun menzili ile lider konumunda bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
THY’den geniş gövde atağı: Filosunu güçlendirmeye devam ediyor!

Türk Hava Yolları filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Airbus International Başkanı Christian Scherer, "Siparişin artırılması, A350'lerin Türk Hava Yolları için temsil ettiği değeri ortaya koyuyor. A350'nin Türk Hava Yolları'nın büyüme hedeflerine sağladığı katkıdan gurur duyuyoruz.

Yeni siparişler, aynı zamanda Airbus ile 20 yıldır Airbus ekosistemi ve tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye arasındaki güçlü ilişkinin de göstergesi. Türkiye havacılık endüstrisi, Türk Hava Yolları ve Airbus arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklık her yeni adım ile daha da genişliyor ve güçleniyor" dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki önemli havayolu şirketlerinden toplamda 1000'in üzerinde sipariş alan A350, dünyanın en modern ve verimli geniş gövdeli uçağı olarak 300-410 yolcu kapasiteli uçaklar kategorisinde uzun menzili ile lider konumunda bulunuyor.

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