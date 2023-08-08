Bakan Kacır müjdeyi duyurdu! Togg’un Sedan modeli de sokaklara iniyor: Tarih verildi

TOGG'UN SEDAN MODELİ İÇİN TARİH GÖRÜNDÜ TOGG 'un sedan modeline ilişkin bilgiler de veren Kacır şunları söyledi: "SUV modeli bir süre devam edecek. Markanın tasarım yöneticileri var. Makul sürelerle bu modelleri, tüm markalar gibi TOGG da güncelleyecektir. Sedan modeli de bekleniyor. Zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru sedan modeli tanıtılmaya başlanacak. 2025'in ilk çeyreğinde de pazara sunulma noktasına gelinmiş olacak."

Bu bölge gözardı edebileceğimiz bir bölge değil. Biz bütün bu şehirlerimizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın görev alanındaki tüm enstürmanları en iyi şekilde değerlendirerek, yeniden üretim süreçlerini hızlandırmaya çalışıyoruz.

Büyük bir hızla yeni belirlenen alanlarda konut inşası devam ederken, bir yandan da yerinde dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çalışmaları sürdürülüyor. Bölgedeki önemli bir beklenti, ekonomideki çarkların yeniden hızlanması.

DERPEM BÖLGESİ AÇIKLAMASI Konuşmalarına devam eden Bakan Kacır: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak deprem bölgesinde özellikle iktisadi hayatın canlanması, çarkların yeniden dönmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz.

DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık kaynağı, deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize yönlendirmek üzere temin ettik. Bu ay içerisinde başvuruları almaya başlayacağız. Çok büyük bir hızla, 120 bin lirayla 500 bin lira arasındaki kaynağı deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize sunmaya başlayacağız. Burada da iki yılı geri ödemesiz ve faizsiz şekilde, 36 ay vadeyle geri ödeyecekleri bir kaynağı KOBİ'lerimize sunacağız.

TÜRKİYE'NİN UZAY PROGRAMI

Eğitimler hem Türkiye'de hem ABD'de gerçekleşiyor. Türkiye'de de çeşitli eğitim alt yapılarımız var. Milli Uzay Programı bizim için çok önemli. Çok yönlü bir programdan bahsediyoruz. Bir yandan uydu teknolojilerinde bir atılım gerçekleştireceğiz. İMECE'yi uzaya gönderdik. TÜRKSAT 6A'yı hazırlıyoruz. Önümüzdeki yıl onu da uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Bu projelerin her biri büyük teknoloji projeleri. Bizim için ilk niteliğinde olan projeler. Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız çok yoğun çalışıyor.

Türkiye'nin 20 yıllık ARGE ve inovasyon kabilyetleri bize bu gücü veriyor. Ay misyonunu hedeflerken, bu deneyime güvenerek bu projeleri adreslemiş olduk.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk uzay astronotlarımız da sadece bir turistik seyahate çıkmayacaklar. Bir bilim misyonunu gerçekleştirecekler.