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Tüm paranızı bir anda kaybedebilirsiniz! ATM'lerdeki gizli tehlike ortaya çıktı

Bankalar vatandaşları bilgilendirme amacıyla ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Özellikle kart şifrelerinin ele geçirilmesi veya kartların cihazlarda sıkışması gibi durumların önüne geçmek için alınması gereken önlemler vurgulandı. Bu uyarılar milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı banka ATM'lerinden para çekme işlemlerini güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:48 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:48
Tüm paranızı bir anda kaybedebilirsiniz! ATM’lerdeki gizli tehlike ortaya çıktı

Bankalar müşterilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma amacıyla ATM'lerden para çekerken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Bu önlemlerle vatandaşların güvenliğini ve hesap güvenliğini sağlamayı hedefleniyor. Bankalar ayrıca insanları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla SMS veya mail yoluyla da önemli uyarılar yapıyor. Vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak işlem yapmaları ve bankalarla iletişime geçmeleri dolandırıcılık girişimlerinden korunmaları açısından büyük önem taşıyor.

Şifrenizi gizli tutun

Kartınızı kullanırken şifrenizi başkalarıyla paylaşmayın ve gözetim altında tutulmadığından emin olun. Klavye üzerindeki tuşları kapatarak şifrenizi gizleyin.

Çevrenizde şüpheli bir durum fark ederseniz işlem yapmayın

ATM'yi kullanırken etrafınızda şüpheli bir durum veya kişi fark ederseniz, işlem yapmaktan kaçının ve durumu yetkililere bildirin.

ATM kameralarına dikkat edin

ATM'nin üzerinde veya yanında yer alan kameralara dikkat edin.

Eğer kamera yerleştirilmesi veya görüntü kalitesinde herhangi bir anormallik fark ederseniz, bu durumu hemen banka yetkililerine bildirin.

Kart sıkışması durumunda banka yetkililerine başvurun

Eğer kartınız ATM'de sıkışırsa, başkalarından yardım almadan önce banka yetkililerine başvurun. Onlar size nasıl yardımcı olabileceklerini sağlayacaklardır.

Kartınızı cihaza sokarken ya da para çekerken ekranı ve kart giriş yuvasını kontrol edin. Herhangi bir şüpheli alet veya yapışkan madde fark ederseniz, kartınızı geri alın ve durumu bankaya bildirin.


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