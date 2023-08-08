Tüm paranızı bir anda kaybedebilirsiniz! ATM’lerdeki gizli tehlike ortaya çıktı

Bankalar müşterilerini dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma amacıyla ATM'lerden para çekerken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Bu önlemlerle vatandaşların güvenliğini ve hesap güvenliğini sağlamayı hedefleniyor. Bankalar ayrıca insanları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla SMS veya mail yoluyla da önemli uyarılar yapıyor. Vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak işlem yapmaları ve bankalarla iletişime geçmeleri dolandırıcılık girişimlerinden korunmaları açısından büyük önem taşıyor.