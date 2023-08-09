PTT’den 1.250 TL ödemenizi çekebilirsiniz! e-Devlet’ten başvurana sosyal yardım verilecek! TCKN: 0-2-4-6-8 olanlar...

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli destek modelleri geliştiren hükümet, bu doğrultuda "Türkiye Aile Destek Programı" adı altında birçok sosyal yardım modeli oluşturuldu. İhtiyaç sahiplerinin yaşadığı mağduriyetleri tespit ederek çözüm odaklı yaklaşım benimsendi ve vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmek amaçlandı. Bu program çerçevesinde, hane başına 12 ay boyunca düzenli ödemeler yapılıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de ek ödemeler sağlanıyor. Peki nasıl başvuru yapılır, şartları neler?
AİLE DESTEK AĞUSTOS ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Ağustos ayı Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ödemeler genellikle ayın 15'inden sona yapılmıştı. Ağustos ayı ikinci haftası itibariyle aile destek ödemelerinin yatırılmaya başlanacağı düşünülüyor. Vatandaşlar Aile Destek ödemelerini PTT aracılığı ile alıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.