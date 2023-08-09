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PTT'den 1.250 TL ödemenizi çekebilirsiniz! e-Devlet'ten başvurana sosyal yardım verilecek! TCKN: 0-2-4-6-8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları güncellenen ödeme tutarlarıyla sunmaya devam ediyor. Bu yılın başından itibaren yürürlüğe giren güncellemeler, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Özellikle zor durumda olan vatandaşlar için önem taşıyan bu yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ulaştırılıyor. Bu kapsamda Aile Destek Programı ile 1250 TL ödeme yapılıyor. e-Devlet'ten başvurup onay alanlara her ay düzenli yatıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 07:52 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 07:58
PTT’den 1.250 TL ödemenizi çekebilirsiniz! e-Devlet’ten başvurana sosyal yardım verilecek! TCKN: 0-2-4-6-8 olanlar...

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli destek modelleri geliştiren hükümet, bu doğrultuda "Türkiye Aile Destek Programı" adı altında birçok sosyal yardım modeli oluşturuldu. İhtiyaç sahiplerinin yaşadığı mağduriyetleri tespit ederek çözüm odaklı yaklaşım benimsendi ve vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmek amaçlandı. Bu program çerçevesinde, hane başına 12 ay boyunca düzenli ödemeler yapılıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de ek ödemeler sağlanıyor. Peki nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

AİLE DESTEK AĞUSTOS ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayı Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ödemeler genellikle ayın 15'inden sona yapılmıştı. Ağustos ayı ikinci haftası itibariyle aile destek ödemelerinin yatırılmaya başlanacağı düşünülüyor. Vatandaşlar Aile Destek ödemelerini PTT aracılığı ile alıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 YIL DAHA SÜRECEK

Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı..


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