PTT’den 1.250 TL ödemenizi çekebilirsiniz! e-Devlet’ten başvurana sosyal yardım verilecek! TCKN: 0-2-4-6-8 olanlar...

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli destek modelleri geliştiren hükümet, bu doğrultuda "Türkiye Aile Destek Programı" adı altında birçok sosyal yardım modeli oluşturuldu. İhtiyaç sahiplerinin yaşadığı mağduriyetleri tespit ederek çözüm odaklı yaklaşım benimsendi ve vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmek amaçlandı. Bu program çerçevesinde, hane başına 12 ay boyunca düzenli ödemeler yapılıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de ek ödemeler sağlanıyor. Peki nasıl başvuru yapılır, şartları neler?