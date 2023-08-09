Ekonomi ve İstişare Toplantısı’ndan enflasyonla topyekün mücadele kararı!

VERGİ REFORMU YAPILACAK

Aktarılan sorunlardan biri de dolaylı vergi yükünün ağırlığı ve KDV sistemindeki farklı oranlar oldu. Katılımcılar, farklı uygulamalardan dert yanarken, sadeleştirme istedi. Bakan Şimşek'in bu konuda gelen eleştirileri de doğru bulduğu kaydedildi. Yüksek enflasyonun geliri zorladığına işaret edilerek, enflasyon muhasebesine geçilmesi de öneriler arasında yer aldı. Dolaylı vergilerde Türkiye'nin ilk beşte yer aldığı kaydedilerek, bunun azaltılması istendi. Vergi reformuyla birlikte doğrudan vergilerin payının arttığı yeni bir dönem başlayacak. Yeni vergisel aflar yapılmaması da ortak dile getirilen başlıklar arasında yer aldı.

4 SAATLİK ZİRVEDEN 10 ÖNEMLİ MESAJ

- Finansa erişimde 2 ayda iyileşme görülecek - 2025 sonunda tek haneli enflasyon görülecek - Markalaşmaya yeni teşvik, destek geliyor - KDV sistemi sadeleşsin, dolaylı vergi yükünün azaltılsın - Girdi maliyetini düşüren, arzı artıran politikalara öncelik - Gıda fiyatları ile konut maliyetlerinin düşmesi önemli - Kamuda daha fazla tasarruf beklentisi ön planda - Sanayinin arazi arz sorunu giderilmeli - İşbaşında eğitim, staj imkânları artırılacak - Yeni pazarlama açılımı için çalışılacak





ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNE İNANIYORUZ

- Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, toplantıda ortak akıl ve istişareler sonucu yol haritasının ne olması gerektiğinin ortaya çıktığını belirterek, "İş dünyası adına tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancımız artmıştır" dedi.

- ATO Başkanı Gürsel Baran da sorunların çözümü noktasında hükümetin kararlı bir tutum ortaya koyduğunu ifade etti. Baran, "Dertlerimizi paylaştık. Bakan Şimşek moral ve güven verdi. Enflasyonun düşeceğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.