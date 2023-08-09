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Muhalefetin 'yap-işlet-devret' yalanları tek tek çürütüldü! Rakamlarla hizmet siyaseti

Başını CHP'nin çektiği muhalif parti, dernek ve STK'lar yap-işlet-devret modelini hedef alan açıklamalarla vatandaşın aklını bulandırma çabasından vazgeçmedi. Ancak projelerin yapım hızı, hizmet kalitesi ve en nihayetinde ekonomik getirisi bütün tartışmaları bıçak gibi kesti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, devletin kasasına giren kârı ve projelerin başarısını rakamlarla bir kez daha ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 07:56 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:06
Muhalefetin ’yap-işlet-devret’ yalanları tek tek çürütüldü! Rakamlarla hizmet siyaseti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin başını çektiği "Köprüler, otoyollar yapıldı geçen yok! Pahalı, devlet zarar ediyor" gibi asılsız iddiaları rakamlarla çürüttü. Devlet, İzmir otobanından 3 milyar dolar kazanacak.

"DEVLETE TESLİM EDİLECEK"
Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Hesaba girecek olursak çok basit... İstanbul-İzmir Otoyolu için köprü maliyeti 1.4 milyar dolar. Beraberindeki otoyolun maliyeti 4.6 milyar dolar. Toplam 6 milyar dolarlık yatırım. Devletimizin kârı burada 3 milyar dolar. Firma 19 yıl işletecek. Finasman ve işletme giderleri var. Süre sonunda da köprü ve otoyolumuzda hiçbir bakım ihtiyacı olmaksızın yapıp devletimize teslim edilecek" dedi.

YATIRIMIN SADECE YÜZDE 20'Sİ
Bakan Uraloğlu, kamu-özel iş birliğinin bu yatırımların sadece yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

Uraloğlu, şunları kaydetti: "İş Yap-İşlet-Devret mi yoksa Kamu-Özel İşbirliği olarak mı yapılacak? Bunun birçok yöntemi var. Kamu-özel işbirliği bunlardan bir tanesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı yatırımların sadece yüzde 20'si kamu-özel işbirliğiyle yapıldı. Yüzde 80'i bütçeden yapılıyor. Yapım sürecinde devletin kasasından hiç para çıkmadan 3 ya da 5 yıl yönetiyoruz, yürütüyoruz. Hesaba girecek olursak, devletin kârı, zararı nedir, ortaya koyarız.

Mesela, İzmir-İstanbul otoyolu hesabını çok kabaca yapabiliriz. Toplamda köprü 1.4 milyar dolar, devamında otoyol 4.6 milyar dolar. 6 milyarlık hizmet yapılmış. Bunun finansman, bakım işletme giderleri var. Bunu üst üstte koyuyorsunuz. Firma bunu 19 yıl işletecek ve sonunda da bütün bakımlarını yaparak size vermiş olacak. Sizde bunu kullanmaya devam edeceksiniz. Burada devletin kârı yaklaşık 3 milyar dolar. Karbon emisyon salınımda yılda 21 milyon ton tasarruf etmiş olacağız."

ÖRNEK YATIRIMLAR
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin değişik noktalarına yapılan yatırımlardan örnekler verdi.

Uraloğlu, "Ankara çevre otoyolu, Kazan yolu, Yeni Kent Temelli yolu için 'ben Adanalıyım, Trabzonluyum oradan hiç geçmedim' diye söylenmiyoruz. Serzenişte bulunmuyoruz. Biz bunları Yap-İşlet-Devret yapmamış olsaydık esasında, ülkemizde birçok kamu yatırımını, mesela Ardahan'daki çevre yolunu, Kars Ilgar Dağı Tünelleri'ni, Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapamamış, ötelemiş olurduk. Her birimizin köyündeki yapmış olduğumuz beton yolu, asfalt ya da içme suyu hattını yapamamış veya ötelemiş olurduk" diye konuştu.

2035'TE DEVLETE GEÇECEK
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyol ve köprünün işletme bakın ve onarım maliyetlerinin devlete yükü hesaplanmadan eleştirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Uraloğlu şunları kaydetti: "Şimdi 2035 yılında devralacağız. Oradaki bütün otoyolu o zamana kadar yapanlar her şeyiyle işletecek. Bakım, onarım, aydınlatma, havalandırma vb... En sonunda da asfaltını yenileyerek bize teslim edecek. Yaklaşık 165 milyon dolar da kamulaştırma bedelini otoyolu yapan şirkete ödettik. Burada kaba bir hesapla 19-20 yıllık yatırım, yapım, finansman ve işletme maliyetini 13 milyar lira olarak hesaplıyoruz.

Garanti edilen rakam da 10.5 milyar lira. Bizim hesaplarımız herkese açık, aynı zamanda Sayıştay denetimine tabi... Raporlar da açık. Alıp incelenebilir, buyursun herkese bu hesabı verebiliriz. Yani devletin burada yaklaşık 2.5-3 milyar dolara yakın bir kazancı söz konusu, hesabı böyle yapmak lazım."

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