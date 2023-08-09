Gıda fiyatlarının aşağı düşürülmesi adımlar için atılacak!

HEDEF TEK HANE

Enflasyonu tek haneye indirme hedefiyle eylül ayının ilk 10 gününde açıklanması beklenen OVP için sektör görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: Toplumun her kesiminin beklentilerini önceliklerini alarak OVP'yi şekillendireceğiz. Bu da bu OVP'yi geçmiş OVP'lerden ayırt edici bir vasıf olacak. İstişarelerin bir kısmını bitirdik. İş dünyasıyla, işçi kesimi ile, memurlarla, muhasebecilerle görüştük. Önümüzde Tarım ve Finans kesimi ile görüşme var. TZOB ve birlik başkanlıklarıyla Tarım Bakanımız'la birlikte katılmayı düşünüyoruz. Tarım ve finans sektörü ile bir araya geleceğiz. Gıda fiyatlarının aşağı düşürülmesi için atılacak adımlar görüşülecek."

FATMA GÖKSU

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