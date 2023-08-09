Gıda fiyatlarının aşağı düşürülmesi adımlar için atılacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısında eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program'da (OVP) gelinen son noktayı sundu. Yılmaz, OVP'nin 3 ana ayağının olduğunu vurguladı ve 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğini belirtti.
Eğitimden, sağlığa, hukuktan ekonomiye yapısal dönüşümlerin hayata geçirileceğini aktaran Yılmaz, "Türkiye'yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek değişimler dönüşümler hayata geçirilecek. Vergi reformundan, eğitimdeki dönüşümlere, hukuk alanında özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye daha çok verimliliği rekabet gücünü ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişim ve yapısal reformlar hazırlanıyor" dedi.
HEDEF TEK HANE
Enflasyonu tek haneye indirme hedefiyle eylül ayının ilk 10 gününde açıklanması beklenen OVP için sektör görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: Toplumun her kesiminin beklentilerini önceliklerini alarak OVP'yi şekillendireceğiz. Bu da bu OVP'yi geçmiş OVP'lerden ayırt edici bir vasıf olacak. İstişarelerin bir kısmını bitirdik. İş dünyasıyla, işçi kesimi ile, memurlarla, muhasebecilerle görüştük. Önümüzde Tarım ve Finans kesimi ile görüşme var. TZOB ve birlik başkanlıklarıyla Tarım Bakanımız'la birlikte katılmayı düşünüyoruz. Tarım ve finans sektörü ile bir araya geleceğiz. Gıda fiyatlarının aşağı düşürülmesi için atılacak adımlar görüşülecek."
FATMA GÖKSU