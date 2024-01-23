SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılır mı? Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir?

Türkiye'de gayrimenkul mülkiyeti, bazen birden fazla kişi arasında paylaşılan hisseli tapu şeklinde olabilir. Bu durum, ortak mülkiyetin getirdiği bazı paylaşım ve yönetim zorluklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle, zaman zaman hisseli tapuların müstakil tapuya dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından paylaşıldığını gösteren bir tapu türüdür. Bu tapu türünde, mülkiyet hakları belirli oranlarda hissedarlara dağıtılmıştır. Hissedarlar, mülkiyetin bir parçasının ortak sahipleri olarak kabul edilirler. Peki hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılır mı? Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 12:56 Güncelleme 23 Ocak 2024, 13:06
Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılır mı? Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir?

Tapu, bir taşınmazın gerçek veya tüzel kişiler tarafından sahiplenilmesini resmi olarak gösteren belgedir. Hisseli tapu ise bir gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından sahiplenildiğini ve ortakların hisselerini gösterir. Peki hisseli tapu üzerinde hangi işlemler uygulanabilir? Hisseli tapu nasıl müstakil tapuya çevrilir? Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılabilir mi? İşte cevaplar...

Ülkemizde genellikle bir kişinin ölümü sonrasında mirasçılara para veya gayrimenkul bırakılmasıyla hisseli tapu oluşur. Bu mirasçılara "hisseli malik" de denir. Ölen kişi artık tek tapu sahibi değildir ve onun yerine birden fazla mirasçı bu taşınmazda "hisseli tapu" sahibi olur. Peki hisseli tapu üzerinde hangi işlemler uygulanabilir? Hisseli tapu nasıl müstakil tapuya çevrilir? Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılabilir mi? İşte cevaplar...

Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüştürülmesi için yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre birkaç seçenek mevcuttur. Öncelikle, taşınmazda hissesi olan kişiler tüm hisselerini üçüncü bir kişiye satarak tapuda devir edebilirler. Bu durumda yeni malik yani mal sahibi tek tapuya sahip olur. Ayrıca, taşınmazın hissedarları kendi aralarında başka bir kişiye hisselerini satarak tapuda devir edebilirler ve bu şekilde bütün hisseleri satan hissedar bu taşınmazın tek tapu sahibi olur.

Ancak hisseli tapunun müstakil tapuya dönüştürülmesi için tüm hissedarların ortak kararı gereklidir. Satış işlemi başlamadan önce hissedarların anlaşarak karar vermeleri, hissedarların sahip olduğu ön alım hakları sebebiyle önemlidir. Ortaklar kendi hisselerini satışa çıkarabilirler, ancak diğer hissedarların haberi olmadan satış yapılırsa şufa davası açılabilir. Hissedarların noter vasıtasıyla haberi olduğu durumda ise şufa hakkı ortadan kalkar.

Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüştürülmesi için hissedarların bir araya gelerek karar vermeleri ve satış işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Hisseli tapu hissedarlardan habersiz olarak satılamaz, çünkü hissedarların sahip olduğu haklar gözetilmelidir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Uzayda deney günü! Alper Gezeravcı 2 deney yapacak
İmamoğlu Türkiye’nin ’Alper Gezeravcı’lı uzay misyonuna ’marifet değil’ dedi! Akıllara CHP’nin ’Zoom’dan ibaret olan uzay serüveni geldi
Casper
SON DAKİKA