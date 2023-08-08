3600, 4500 ve 5400 primle yeni emeklilik dönemi! 3 maddeyle paylaşıldı! SGK tablosuyla metodik hesaplama

Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamış olan bazı kişilere erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu yöntemde farklı sigortalı gruplarına göre belirlenen prim süreleri (10, 12.5, 15 yıl gibi formüller) öne çıkıyor. Ancak bu noktada yaş şartı gibi önemli faktörler de göz önünde bulunduruluyor. Bazı durumlarda ise prim indirimleri gibi avantajlar sunulabiliyor.

10 YILDA EMEKLİLİK Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.