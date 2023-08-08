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3600, 4500 ve 5400 primle yeni emeklilik dönemi! 3 maddeyle paylaşıldı! SGK tablosuyla metodik hesaplama

Erken emeklilik sistemi sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kurumun belirlediği prim süreleri ile düşük primle emeklilik fırsatı sunuyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kurumun şartlarına göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl gibi prim süreleri emeklilik sürecini hızlandırıyor. Ancak burada bazı kesimlere yaş şartı devreye giriyor. Bazı sigortalılar için prim indirimi de konuşulan konular arasında yer alıyor. 3 maddede şekillenen bu şartlar ise çalışanların en merak ettiği konulardan birisi oluyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:38 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:38
3600, 4500 ve 5400 primle yeni emeklilik dönemi! 3 maddeyle paylaşıldı! SGK tablosuyla metodik hesaplama

Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamış olan bazı kişilere erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu yöntemde farklı sigortalı gruplarına göre belirlenen prim süreleri (10, 12.5, 15 yıl gibi formüller) öne çıkıyor. Ancak bu noktada yaş şartı gibi önemli faktörler de göz önünde bulunduruluyor. Bazı durumlarda ise prim indirimleri gibi avantajlar sunulabiliyor.

10 YILDA EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor.

Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

900 GÜNLÜK AVANTAJ

5400 prim günüyle (15 yıl) yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin de reform kapsamında 4500 güne (12.5 yıla) çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.


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