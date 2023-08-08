Emekli zam çizelgesi tepeden tırnağa şekilleniyor! 7.500 TL alan emekliye Ocak 2024’te en az...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI (TL)
Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:
Mevcut maaş: 7.500,00
% 9.49 zamlı: 8.211,75
% 31,92 zamlı: 9.894,00
Mevcut maaş: 7.600,00
% 9.49 zamlı: 8.321,24
% 31,92 zamlı: 10.025,92
Mevcut maaş: 7.700,00
% 9.49 zamlı: 8.430,73
% 31,92 zamlı: 10.157,84
Mevcut maaş: 7.800,00
% 9.49 zamlı: 8.540,22
% 31,92 zamlı: 10.289,76
Mevcut maaş: 7.900,00
% 9.49 zamlı: 8.649,71
% 31,92 zamlı: 10.421,68
Mevcut maaş: 8.000,00
% 9.49 zamlı: 8.759,20
% 31,92 zamlı: 10.553,60
Mevcut maaş: 8.100,00
% 9.49 zamlı: 8.868,69
% 31,92 zamlı: 10.685,52
Mevcut maaş: 8.200,00
% 9.49 zamlı: 8.978,18
% 31,92 zamlı: 10.817,44
Mevcut maaş: 8.300,00
% 9.49 zamlı: 9.087,67
% 31,92 zamlı: 10.949,36
Mevcut maaş: 8.400,00
% 9.49 zamlı: 9.197,16
% 31,92 zamlı: 11.081,28
Mevcut maaş: 8.500,00
% 9.49 zamlı: 9.306,65
% 31,92 zamlı: 11.213,20
Mevcut maaş: 8.600,00
% 9.49 zamlı: 9.416,14
% 31,92 zamlı: 11.345,12
Mevcut maaş: 8.700,00
% 9.49 zamlı: 9.525,63
% 31,92 zamlı: 11.477,04
Mevcut maaş: 8.800,00
% 9.49 zamlı: 9.635,12
% 31,92 zamlı: 11.608,96
Mevcut maaş: 8.900,00
% 9.49 zamlı: 9.744,61
% 31,92 zamlı: 11.740,88
Mevcut maaş: 9.000,00
% 9.49 zamlı: 9.854,10
% 31,92 zamlı: 11.872,80
Mevcut maaş: 9.050,00
% 9.49 zamlı: 9.908,85
% 31,92 zamlı: 11.938,76
Mevcut maaş: 9.100,00
% 9.49 zamlı: 9.963,59
% 31,92 zamlı: 12.004,72
Mevcut maaş: 9.200,00
% 9.49 zamlı: 10.073,08
% 31,92 zamlı: 12.136,64
Mevcut maaş: 9.300,00
% 9.49 zamlı: 10.182,57
% 31,92 zamlı: 12.268,56
Mevcut maaş: 9.400,00
% 9.49 zamlı: 10.292,06
% 31,92 zamlı: 12.400,48
Mevcut maaş: 9.500,00
% 9.49 zamlı: 10.401,55
% 31,92 zamlı: 12.532,40