Yarım gram altın üretimi durdu mu? Yarım gram altın tedavülden kalktı mı, neden kalktı?

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı soru sıkça araştırılıyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle yarım gram altın yoğun rağbet görüyordu. Özellikle hediye için tercih ediliyordu. Peki Yarım gram altın kalktı mı, neden kalktı? Yarım gram altın üretimi durdu mu?

YARIM GRAM ALTIN TEDAVÜLDEN KALKTI MI, NEDEN?

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını yarım gram (0.5) yerine en az 1 gram olarak üretilebilecek.

En fazla ise 100 gram altın üretilebilecek.