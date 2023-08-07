Türkiye Tasarım Vakfı’ndan Hatay’ın yeniden ihyasına gönülden destek!

Türkiye Tasarım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Bilim Kurulu iş birliğiyle yürütülen ve depremden etkilenen Hatay'ın tarihi merkezinin yeniden hayat bulmasını, kültürel mirasını ve kent kimliğinin korunmasını amaçlayan 'Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Planlama Çalışmaları'nı sorumlu bir STK bilinciyle koordine edecek.

Tarihi şehrin aslına uygun yeniden inşa etme sürecinin çatı kurumu olan Türkiye Tasarım Vakfı, projede gönüllü çalışarak, kentsel tasarım ve planlama çalışmaları Kentsel Yenileme Merkezi (KEYM) ve DB Architects iş birliği, ulusal ve uluslararası uzmanların katkısıyla yürütülecek.

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birçok medeniyet tarafından binlerce yılda oluşturulmuş önemli bir mirasa sahip Hatay'ımızın tarihi merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülecek koruma amaçlı planlama çalışmalarına Türkiye Tasarım Vakfı olarak gönüllü katkı sağlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.