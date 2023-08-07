Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Özel okula zam sınırı! Ücretlerde üst sınır ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. 2024-25 dönemi için geçerli olacak düzenlemeyle okulların ara sınıfları için bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesindeki ücret dikkate alınacak. Yönetmelikte yer verilen ifadeye göre, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak."

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yüzde 65'lik bir tavan oran açıklamıştı. Kararı değerlendiren Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk şunları söyledi: "Yönetmeliğimiz eski halini aldı. Şimdi ücretleri hangi ay açıklarsanız o ayın ÜFE ve TÜFE verileri toplanır, ikiye bölünür ve çıkan rakamın üzerine 5 puan eklenir."