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Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Özel okula zam sınırı! Ücretlerde üst sınır ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara ilişkin yönetmelikte değişiklik için düğmeye bastı. Öğrencilerin kayıt ücretleri ve zam oranlarına standart getirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Özel okula zam sınırı! Ücretlerde üst sınır ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. 2024-25 dönemi için geçerli olacak düzenlemeyle okulların ara sınıfları için bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesindeki ücret dikkate alınacak. Yönetmelikte yer verilen ifadeye göre, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak."

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yüzde 65'lik bir tavan oran açıklamıştı. Kararı değerlendiren Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk şunları söyledi: "Yönetmeliğimiz eski halini aldı. Şimdi ücretleri hangi ay açıklarsanız o ayın ÜFE ve TÜFE verileri toplanır, ikiye bölünür ve çıkan rakamın üzerine 5 puan eklenir."



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Borsa İstanbul'da seçim sonrası başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Son 15 günde 775 bine yakın yeni yatırımcının geldiği hisse senedi piyasasında, bu hafta 3 şirket daha halka açılacak.

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Borsa İstanbul, özellikle son 3 ayda sergilediği performansla getiride dünyanın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 4.72, son 1 ayda yüzde 23.26, son 3 ayda yüzde 65 getiri ile dünyanın en fazla kazandıran piyasası olmayı başardı. 2022'nin temmuz ayında 2 milyon 525 bin olan yatırımcı sayısı, 4 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 5 milyon 176 bini geçti. Son 1 yılda 2 milyon 651 bin yeni yatırımcı piyasaya girdi. Yatırımcı sayısında son 2 haftada yaşanan artış ise 775 bine ulaştı.

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