Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... Meclis’e 2’si 1 arada müjde geliyor! 9 maddelik 2. ek torba yasa şekillendi!

Yeni reformlar, milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşı ilgilendiren emeklilik süreçlerini daha etkili ve avantajlı hale getirmeyi amaçlıyor. Türkiye 'de 2. torba yasa kapsamında yapılan değişiklikler, prim oranlarını düşürme ve yaş şartında esneklik gibi önemli adımları içeriyor. Bu önemli reformların hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'nin emekli vatandaşları daha erken emeklilik imkanına sahip olacaklar. Prim oranlarının düşürülmesiyle, çalışanların emeklilik için gerekli primleri daha kolay bir şekilde tamamlamaları hedefleniyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

İKİNCİ PAKETTE NELER VAR?

İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer al o müjdelerle ilgili müjdeler olacak.

Aile gençlik bankası kurulacak. Birçok şeyin de kaynağını oluşturacak.

Ev kadınlarının sosyal güvencesi primlerinin desteklenmesi, annelere yıpranmayla birlikte biraz erken emeklilik kademeli bir yaş düşüşü gelecek.

Taşerona kadro var. 3600 ek gösterge meselesi var. Birinci dereceye çıkacak memurların 3600 göstergeye otomatik olarak geçmeleri yer alacak.

SSK, BAĞ-KUR prim eşitliği söz konusu. 5 yıllık bir erken emeklilik söz konusu. Evlilik kredisi söz konusu."