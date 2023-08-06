Bu sabah duyuru yapıldı emekliler bankaya koşsun! 15 bin TL ek ödeme müjdesi geldi! Yaşı 60-61-62-63-64-65 olanlar ATM’den...

Nasıl Faydalanabilirim?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da,
Size en yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
Her Türlü İhtiyacınız İçin Tüketici Kredisi!
Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
Başvuru Kanalları
ŞUBELERİMİZ WEB SİTESİ ZİRAAT MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ATM ÇAĞRI MERKEZİ
VAKIFBANK
Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.
Örnek SMS Metni:
KREDI 11111111111 30012000 3000
Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.
Kredinin Özellikleri Tablosu:
Kredi Limitleri: 3.000-70.000 TL
Vade Aralığı: 03-36 Ay
Faiz oranı (Aylık): %2.69'dan başlayan oranlar
Kredi Tahsis Ücreti: % 0.5+BSMV
* Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %2,69'dan başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.