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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Bu sabah duyuru yapıldı emekliler bankaya koşsun! 15 bin TL ek ödeme müjdesi geldi! Yaşı 60-61-62-63-64-65 olanlar ATM'den...

Emeklilere özel ihtiyaç kredileri yenilendi. Halkbank 50 bin TL'ye kadar tüketici kredisi vereceklerini duyurdu. Yapılan duyuruda ''Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.'' denildi. Sabah gözünü açan emekliler hemen kampanyanın detaylarına bakmaya başladı. İster 15, ister 50 bin TL çekin! Aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ödeme imkanı sunuluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 09:34 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 09:34
Bu sabah duyuru yapıldı emekliler bankaya koşsun! 15 bin TL ek ödeme müjdesi geldi! Yaşı 60-61-62-63-64-65 olanlar ATM’den...

Emeklilere özel ihtiyaç kredisi kanpanyalarında yeni duyurular dikkat çekiyor. Kamu bankaları tüketici kredisi isteyen emeklilere özel geri ödeme planı hazırlayarak vatandaşların kredileri geri ödemeye başladıklarında zorluk yaşamalarının önüne geçiyor. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? İşte başta Halkbank olmak üzere bankaların ihtiyaç kredisi duyuruları...

HALKBANK

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi
Nedir?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Tutarı ve Ödeme Koşulları
Kredi Ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

Kredi tutarı: 50.000

36 vade

Faiz: 2,69

Tahsis ücreti: 287,5

Taksit: 2.463,15

Yıllık toplam maliyet oranı :51,7593

Nasıl Faydalanabilirim?

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da,
Size en yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Her Türlü İhtiyacınız İçin Tüketici Kredisi!

Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.


Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Başvuru Kanalları

ŞUBELERİMİZ WEB SİTESİ ZİRAAT MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ATM ÇAĞRI MERKEZİ

VAKIFBANK

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Örnek SMS Metni:
KREDI 11111111111 30012000 3000

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

Kredinin Özellikleri Tablosu:

Kredi Limitleri: 3.000-70.000 TL

Vade Aralığı: 03-36 Ay

Faiz oranı (Aylık): %2.69'dan başlayan oranlar

Kredi Tahsis Ücreti: % 0.5+BSMV

* Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %2,69'dan başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.


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