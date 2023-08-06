SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Takvim Ekonomi Haberleri

EYT'liye borç formülü! Emeklilik işlemleri devam eden EYT'liler hangi belgelere bakacak?

650 bin EYT’li eksik primini tamamladı, emekliliğe hak kazandı. 1 milyon 900 bin emeklilik işlemi tamamlandı. Prim borcu 1 lira dahi olsa emekli aylığı bağlanmıyor. Prim borcu 30 yıl öncesine de ait olsa yatırılmak zorunda...

Takvim Takvim takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
EYT’liye borç formülü! Emeklilik işlemleri devam eden EYT’liler hangi belgelere bakacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 2 milyonu geçti, 650 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü varsa emekli aylığı bağlanmıyor.



YIL SONUNA KADAR 2.5 MİLYONU BULACAK
EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile...

BAĞ-KUR'LULAR GSS BORCUNU KAPATMALI
GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.

SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emekli aylığı, borcun ödendiği tarihi takip eden ay yatacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA