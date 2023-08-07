Emekliye maaş farkı müjdesi geldi! 17-18-19-20 Ağustos’ta emeklinin IBAN numarasına zamlı aylık yatacak!

Zamlı emekli maaş ödeme günleri hakkında aramalar hız kazandı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte maaş ödeme tarihleri için detaylar araştırılıyor. Emekli maaşı ödemesi tarihi hafta sonuna rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma veya Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu uygulama sayesinde, Cumartesi gününe denk gelen emekli maaşı alıcıları Cuma günü ödemelerini alacakken, Pazar gününe denk gelenler ise ödemelerini Pazartesi günü alacaklar. Peki, ağustos ayı emekli maaş ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Bu ödeme düzenlemesi sayesinde, emekli maaşlarının ödeme günleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Örneğin, maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken, Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyorlar.