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Emekliye maaş farkı müjdesi geldi! 17-18-19-20 Ağustos'ta emeklinin IBAN numarasına zamlı aylık yatacak!

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular, belirlenen tarihler çerçevesinde ödeme alabilmektedir. Ağustos ayında emekli maaşlarının ödeme tarihleri ise şu şekildedir:

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:24 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:24
Emekliye maaş farkı müjdesi geldi! 17-18-19-20 Ağustos’ta emeklinin IBAN numarasına zamlı aylık yatacak!

Zamlı emekli maaş ödeme günleri hakkında aramalar hız kazandı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte maaş ödeme tarihleri için detaylar araştırılıyor. Emekli maaşı ödemesi tarihi hafta sonuna rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma veya Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu uygulama sayesinde, Cumartesi gününe denk gelen emekli maaşı alıcıları Cuma günü ödemelerini alacakken, Pazar gününe denk gelenler ise ödemelerini Pazartesi günü alacaklar. Peki, ağustos ayı emekli maaş ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Bu ödeme düzenlemesi sayesinde, emekli maaşlarının ödeme günleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Örneğin, maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken, Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyorlar.

AĞUSTOS AYI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde


Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor.


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