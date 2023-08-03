Emeklilik bekleyene nakit müjdesi verildi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye SGK’dan onay çıktı! 34.000 TL’ye kadar...

O KİŞİLER DİKKAT Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir.

Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'liler şu adımlara dikkat etmeliler: BAĞ-KUR BORCUNUZ VAR MI? Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa emeklilik işlemleriniz durduruluyor.

Bu borcu ödediğinizde başlıyor. Borcunuz olup olmadığını e-devletten öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuz varsa şu anda yürürlükteki yapılandırmadan yararlanarak faizlerini sildirip kolayca ödeyebilirsiniz.

BAĞ-KUR TESCİLİNİZ VAR MI? Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz yani Bağ-Kur çalışmanız var ise bunu e-devletten kontrol edin. 4B tescil kaydı bölümüne girerek kolayca bulabilirsiniz. Eğer varsa bu tescilin olduğu SGK müdürlüğü ile bir yazışma yapılıyor ve bu da süreci uzatıyor.