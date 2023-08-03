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Emeklilik bekleyene nakit müjdesi verildi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye SGK'dan onay çıktı! 34.000 TL'ye kadar...

2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet hayata geçirildi ve emeklilik kapısı bu kişiler için resmen açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT başvuruları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, maaşları geciken EYT'lilere yönelik sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 14:43 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 14:43
Emeklilik bekleyene nakit müjdesi verildi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye SGK’dan onay çıktı! 34.000 TL’ye kadar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve emekli aylığı bağlanamayan kişilere sevindirici haber geçen ay gelmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EYT'lilere yönelik avans düzenlemesi yapıyor. Bu kapsamda, 2 Haziran itibariyle EYT'liler, SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Asgari ücret son yapılan artışla birlikte 11.402 TL oldu.

90 GÜN İÇİNDE...

2018/38 Sayılı SGK Genelgesi ise bu düzenlemeyi kapsıyor. Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.

Avans düzenlemesi, EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.

O KİŞİLER DİKKAT

Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir.

Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'liler şu adımlara dikkat etmeliler:

BAĞ-KUR BORCUNUZ VAR MI?

Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa emeklilik işlemleriniz durduruluyor.

Bu borcu ödediğinizde başlıyor. Borcunuz olup olmadığını e-devletten öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuz varsa şu anda yürürlükteki yapılandırmadan yararlanarak faizlerini sildirip kolayca ödeyebilirsiniz.

BAĞ-KUR TESCİLİNİZ VAR MI?

Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz yani Bağ-Kur çalışmanız var ise bunu e-devletten kontrol edin. 4B tescil kaydı bölümüne girerek kolayca bulabilirsiniz. Eğer varsa bu tescilin olduğu SGK müdürlüğü ile bir yazışma yapılıyor ve bu da süreci uzatıyor.


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