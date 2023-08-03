Emeklilik bekleyene nakit müjdesi verildi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye SGK’dan onay çıktı! 34.000 TL’ye kadar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve emekli aylığı bağlanamayan kişilere sevindirici haber geçen ay gelmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EYT'lilere yönelik avans düzenlemesi yapıyor. Bu kapsamda, 2 Haziran itibariyle EYT'liler, SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Asgari ücret son yapılan artışla birlikte 11.402 TL oldu.
90 GÜN İÇİNDE...
2018/38 Sayılı SGK Genelgesi ise bu düzenlemeyi kapsıyor. Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.
Avans düzenlemesi, EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.