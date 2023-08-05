Servet kapısı oldu! Hasadı başladı, kilosu 90 TL’den satışa çıkıyor! Yol kenarında yetişiyor!

Yol kenarları ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "deve gülü çiçeği" olarak bilinen hatmi çiçeği, Haziran ayında başlayan hasat dönemine girdi. Aralık ayına kadar süren hasat döneminde, bu eşsiz çiçeğin talebi artıyor. Hatmi çiçeği hasadı, köylerde ve bazı tarım alanlarında geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Bu çiçekler özenle toplanarak kurutuluyor ve kilogramı 90 TL'den aktarlara satılıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
Yol kenarlarında, tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinde Haziran ayında başlayan hasat, aralık ayına kadar devam edecek. Toplanan hatmi çiçekleri temiz bezlerin üzerinde gölgede kurutulduktan sonra kilogramı 90 TL'den aktarlara satılıyor.
Denizli'de yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinin, soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olan hatmi çiçeği, bazı yörelerde, "Devegülü", "Silindir Çiçeği", "Gülhatmi" olarak da biliniyor. Beyaz, pembe, mor, sarı, kırmızı çiçekleri çizgili ya da lekeli de olabilen çiçek; güneşli, rüzgâr almayan yerlerde iyi gelişiyor.