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7'den 70'e herkesi kapsıyor! T.C Kimlik No Son Rakamı 0-2-4-6-8 olan o kişilere fatura para yardımı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ödenen elektrik ve doğal gaz faturası destekleriyle ilgili detaylar merak ediliyor. Fatura desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere hane başına belirlenen miktarda ödeme yapılıyor. Bu miktar hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanıyor ve belirlenen süre zarfında düzenli olarak yapılıyor. Doğal gaz ve elektrik yardımı da benzer şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ödenen bir destek olarak öne çıkıyor. 2023 itibariyle destek ödeme miktarlarında da artış yaşandı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 14:23 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 14:23
7’den 70’e herkesi kapsıyor! T.C Kimlik No Son Rakamı 0-2-4-6-8 olan o kişilere fatura para yardımı

Fatura desteği kapsamında elektrik ve doğal gaz faturaları için ödemeler, ihtiyaç sahibi ailelerin hanede yaşayan kişi sayısına uygun bir miktarla yapılır. Böylece, ailelerin enerji faturaları düzenli olarak devlet tarafından karşılanır. Bu destek sayesinde, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin enerji giderleri azaltılmakta ve ekonomik sıkıntılarının bir nebze olsun hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Kış ayında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve ödeme tarihleri kasım sonrası duyuruluyor.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Kış ayında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve ödeme tarihleri kasım sonrası duyuruluyor. Başvuru sonrasında yapılacak değerlendirmeyle onay verilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak.

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı yıllık 900 TL - 2.500 TL arasında değişiyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİ DESTEĞİ

Elektrik tüketimi desteğinden yararlanmak için ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

Öte yandan kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat edebilirsiniz.

Haneler Yardım Tutarı (TL)

1-2 kişi 108 TL

3 kişi 144 TL

4 kişi 180 TL

5 kişi 216 TL


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