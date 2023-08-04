7’den 70’e herkesi kapsıyor! T.C Kimlik No Son Rakamı 0-2-4-6-8 olan o kişilere fatura para yardımı

Fatura desteği kapsamında elektrik ve doğal gaz faturaları için ödemeler, ihtiyaç sahibi ailelerin hanede yaşayan kişi sayısına uygun bir miktarla yapılır. Böylece, ailelerin enerji faturaları düzenli olarak devlet tarafından karşılanır. Bu destek sayesinde, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin enerji giderleri azaltılmakta ve ekonomik sıkıntılarının bir nebze olsun hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Kış ayında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve ödeme tarihleri kasım sonrası duyuruluyor.