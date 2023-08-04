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4 metotla maaşınız artacak! SSK bordrosunda bu detaya dikkat edin! 2008 sonrası dönem için...

Emeklilik öncesi 4 formülü dikkate alanlar daha yüksek maaş alma imkanına sahip oluyor. Emeklilik döneminde yüksek maaş almak için günümüzde yatırılan sigorta primi miktarı son derece önemli oluyor. Eğer çalışılan yerde alınan maaşın altında bir prim yatırılıyorsa ileride alınacak maaş da yatan prime göre belirleniyor ve dolayısıyla düşük oluyor. Ancak yüksek prim ödeme tutarı maaşın yüksek olması için hayati öneme sahip.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 11:03 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 11:03
4 metotla maaşınız artacak! SSK bordrosunda bu detaya dikkat edin! 2008 sonrası dönem için...

Emekli olduklarında alacakları maaşın temelleri çalıştıkları dönemlerde atılıyor. Gelecekte alacakları maaşın yüksek olmasını isteyenler için çalışma dönemlerinde yatırılan primleri düzenli bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor. Ödenen yüksek prim miktarı aylığı doğrudan artırıyor ve gelecekte daha yüksek bir emekli maaşı almanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Eğer çalışılan yerde alınan maaşın altında bir prim yatırılıyorsa ileride alınacak maaş yatan prime göre belirleniyor ve bu nedenle de düşük olabiliyor.

YÜKSEK PRİM ÖDEMESİ MAAŞI ARTIRIYOR

Yüksek prim ödemesi aylığı doğrudan artırıyor. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.

Hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken, aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemiyor.

PRİM GÜN SAYISI YÜKSEK OLURSA...

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli olmaz. Brüt kazancın yüksek yatırılması önem taşıyor.

Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. SGK'ya bildirilen matrah artınca emekli aylığı da yükseliyor.

2000'DEN SONRA NASIL BİR SİSTEM UYGULANMAYA BAŞLADI?

Sigortalının 2000 ve daha sonraki yıllara ait prime esas yıllık kazancı güncelleme katsayısı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucu bulunuyor.

1 Ekim 2008 sonrasında ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranının çarpımı sonucu bulunmaya başladı.

31 ARALIK 1999 ÖNCESİ DÖNEMİN TAMAMINDA ÇALIŞMAYANLAR BORÇLANMAYA GİDEBİLİR Mİ?

Bu yıllarından tamamında çalışmayanlar askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaya gidebilir. Borçlanmanın yüksek tavandan yatırılması aylığı artırır.


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