4 metotla maaşınız artacak! SSK bordrosunda bu detaya dikkat edin! 2008 sonrası dönem için...

Emekli olduklarında alacakları maaşın temelleri çalıştıkları dönemlerde atılıyor. Gelecekte alacakları maaşın yüksek olmasını isteyenler için çalışma dönemlerinde yatırılan primleri düzenli bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor. Ödenen yüksek prim miktarı aylığı doğrudan artırıyor ve gelecekte daha yüksek bir emekli maaşı almanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Eğer çalışılan yerde alınan maaşın altında bir prim yatırılıyorsa ileride alınacak maaş yatan prime göre belirleniyor ve bu nedenle de düşük olabiliyor.