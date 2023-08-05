8.000 TL ve üstü maaş alan yaşadı! Emekliye müjde sabah saat 8’de verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisine promosyon kıyağı

Emekli sayısının 16 milyonu aşması bankalar arasındaki rekabeti artırdı. Bankalar emekli müşteri sayısını artırmak için promosyon tekliflerini yoğunlaştırdı. Bazı bankalar, emekli müşterilere özel olarak 5 bin liradan 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor. Temmuz ayı itibariyle yapılan emekli maaşı zamları bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı ve emekli müşterilere yönelik cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor.