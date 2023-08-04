Ev sahiplerinden taahhütname dayatması: İmza yoksa ev de yok

Bu durumu kabul etmek istemeyen kiracılar yeni ev bulmakta zorlanırken, boş ev sayısı da her geçen gün artıyor. Sistem git gide kilitleniyor. İNSAFINA KALDIK!

Tahliye taahhütnamesi baskısı kiracıların mağduriyetlerini de artırıyor. Bu yönde mağduriyet yaşayan bir çift, "Eylülde evleneceğiz. Üç aydır ev arıyoruz.

Geçen yıl 8-10 bin olan ev için istenen 25 binleri de artık ödemeye razıyız. Ancak ev sahipleri taahhütname olmadan evi kiralamıyor. Tahliye zamanını ev sahibi kendi belirliyor. Yani iş ev sahibinin insafına kalıyor" diyor.

BOŞ EV ÇOK KİRALAMA YOK

Bir başka kiracı da, "Yüzde 25 zam sınırının üzerinde zam yaptık. Kiramızı neredeyse iki katına artırdık. Ancak ev sahibi üç kat kira istedi ve sonra tacize başladı.

Biz de evi boşaltma kararını aldık. Ancak şimdi de ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesini dayatması nedeniyle ev bulamıyoruz. Çok boş ev var ancak bu dayatma yüzünden hiç kimse kiralama yapmak istemiyor" ifadelerini kullandı.