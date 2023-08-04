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Emekliye hafta sonu müjdesi 07.45'te netleşti! Açıklama az evvel geldi! 7.850 TL ve üstü maaş alana 9.975 TL jesti

Temmuz ayının ilk günlerinde yapılan maaş zamları bankalar arasındaki promosyon yarışını tekrar hararetlendirdi. Promosyonlar kapsamında birçok banka çeşitli teklifler sunarak müşteri çekmeye odaklandı. Emekliler sunulan cazip promosyonları dikkatlice değerlendirerek en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar müşteri çekmek ve daha fazla tercih edilmek için çeşitli tekliflerle yarışıyor. Son olarak ödeme miktarlarının bazı bankalarda 10.000 TL'yi aştığı görülüyor.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 09:39 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 09:39
Emekliye hafta sonu müjdesi 07.45’te netleşti! Açıklama az evvel geldi! 7.850 TL ve üstü maaş alana 9.975 TL jesti

Emekli sayısının 16 milyonu aşması bankalar arasındaki rekabeti artırdı. Bankalar emekli müşteri sayısını artırmak için promosyon tekliflerini yoğunlaştırdı. Bazı bankalar, emekli müşterilere özel olarak 5 bin liradan 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor. Temmuz ayı itibariyle yapılan emekli maaşı zamları bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı ve emekli müşterilere yönelik cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor.

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

YAPI KREDİ

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli aylığına göre farklı promosyonlar sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL ve 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL promosyon fırsatı sunuyor.

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bu promosyondan faydalanmak için emeklilerin maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları gerekmektedir.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşı 0 - 3.499 TL altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 6 Nisan 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

ING

ING, emekli aylığına göre farklı promosyonlar veriyor. 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.


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