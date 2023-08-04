Emekliye hafta sonu müjdesi 07.45’te netleşti! Açıklama az evvel geldi! 7.850 TL ve üstü maaş alana 9.975 TL jesti

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli aylığına göre farklı promosyonlar sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL ve 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL promosyon fırsatı sunuyor.
AKBANK
Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bu promosyondan faydalanmak için emeklilerin maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları gerekmektedir.
DENİZBANK
Denizbank, emekli maaşı 0 - 3.499 TL altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, 6 Nisan 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
ING
ING, emekli aylığına göre farklı promosyonlar veriyor. 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.