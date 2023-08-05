Emekliye Cuma müjdesi geldi! Ay sonu 09.00’dan itibaren hesaplara 2000 TL ek ödeme yattı!

Üçer aylıklar halinde maaş alan emeklilere ise döneme göre farklı ödemeler yapıldı. Mayıs-Haziran-Temmuz dönemine denk gelenlere 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemine denk gelenlere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine denk gelenlere ise 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Ayrıca, Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa yükseldi. En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı.

Bu nedenle 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırıldı. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapıldı.

SGK'nın açıklamasına göre, tüm hak sahiplerinin Temmuz ayına ait zam farkları hesaplarına aktarılmış oldu. Bu gelişme emekli, dul ve yetimler arasında memnuniyetle karşılandı.