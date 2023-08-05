Emekliye Cuma müjdesi geldi! Ay sonu 09.00’dan itibaren hesaplara 2000 TL ek ödeme yattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni zam oranıyla birlikte, emekli maaşları için hesaplamalar gözden geçirildi ve yeni tablolar oluşturuldu. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetimlere Temmuz dönemi zam farkları ödendi. Bu ödemelerle birlikte, toplam 2 milyon 393 bin 142 hak sahibine aylık farkları banka ve PTT hesaplarına yatırıldı. İşte yeni zamlara dair merak edilenler...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında olan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara Temmuz dönemi zam farklarını ödedi. Yapılan açıklamada, toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.
Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığı Temmuz ayında, memur emeklileri, dul ve yetimlerine bu zam oranı ile oluşan zam farkları ödendi. Aylıklarını her ay alan emeklilere, Temmuz'da 1 aylık tutarında aylık farkı ödendi.