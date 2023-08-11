Finansal Tablo

2022 2021 2020

- Hasılat 6,7 Milyar TL 1,3 Milyar TL 884 Milyon TL

- Brüt Kar 3 Milyar TL 321,6 Milyon TL 174,7 Milyon TL

* Taslak İzahname, Sayfa 111.

Tahsisat Grupları

- *** Lot - Yurtiçi Bireysel Yatırımcı

- *** Lot - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı

- *** Lot - Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı

- Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.

* Taslak İzahname, Sayfa 169.