Borsa İstanbul’dan yeniden rekor kapanış! BIST 100 endeksi günü 7 bin 400 puandan kapattı

ABD 'de, tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Haftaya yurt içinde hazine bütçe dengesi, işsizlik oranı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD, Çin, İngiltere, Almanya enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 seviyelerinin direnç, 7.300 puan destek konumunda olduğunu kaydetti.