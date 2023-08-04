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Borsa İstanbul'dan yeniden rekor kapanış! BIST 100 endeksi günü 7 bin 400 puandan kapattı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,48 değer kazanarak günü 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.427,10 puana taşıdı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 18:53 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 18:55
Borsa İstanbul’dan yeniden rekor kapanış! BIST 100 endeksi günü 7 bin 400 puandan kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 136,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BORSA İSTANBUL'DA KAPANIŞ REKORU I VİDEO İZLE

Bankacılık endeksi yüzde 3,34, holding endeksi yüzde 3,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,88 ile elektrik oldu.

ABD'de, tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e inerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle Fed'in şahin adımlarını sona erdirebileceğine dair beklentilerin devam etmesine karşın, ortalama saatlik kazançlardaki artışla bankanın para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Haftaya yurt içinde hazine bütçe dengesi, işsizlik oranı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD, Çin, İngiltere, Almanya enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 seviyelerinin direnç, 7.300 puan destek konumunda olduğunu kaydetti.

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