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7'den 70'e herkes e-Devlet'ten başvurabilir! 950 TL ek aile destek ödemesi yapılacak! 12 ay boyunca...

Maddi zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik devlet tarafından sunulan Aile Destek Programı, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Temmuz ayı ödemeleri son günlerde hesaplara aktarıldı. Şimdi ise gözler Ağustos ayı Aile Destek ödemelerine çevrildi. Vatandaşlar, desteklerin ne zaman yatırılacağını merakla beklemekteler. Aile Destek Programı başvuruları ise e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Maddi ihtiyaçlarına uygun destek almak isteyen vatandaşlar, başvurularını kolaylıkla e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler. Peki, Ağustos ayı Aile Destek paraları ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 09:11 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 09:11
7’den 70’e herkes e-Devlet’ten başvurabilir! 950 TL ek aile destek ödemesi yapılacak! 12 ay boyunca...

Türkiye'de maddi durumu olmayan ailelere yönelik sunulan Aile Destek Programı, vatandaşlar arasında büyük bir öneme sahip. Özellikle Ağustos ayında yapılacak ödemeler ve başvurular konusunda meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, Ağustos ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Zam geldi mi? İşte detaylar...

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ailelere sağlanan yardımların bu sene de süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ailelere sunduğu önemli destekleri yinelemiş oldu.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Henüz Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş dönemlerde yapılan ödemelerin genellikle ayın 15'inden sonra hesaplara aktarıldığı biliniyor.

KİM NE KADAR ALIYOR?

Aile Destek Programı ödemeleri, ailelerin hane başına düşen aylık gelir durumuna göre belirleniyor. Buna göre, aylık geliri 450 TL ve altında olan aileler 1.250 TL, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olan aileler 1.100 TL, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altında olan aileler 950 TL ve 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az gelire sahip aileler ise 850 TL destek alacak.

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.


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