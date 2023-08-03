TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023

Kira sözleşmeleri yenileme sürecinde bulunan kiracılar ve ev sahipleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayının enflasyon verilerinin açıklanması, kira hesaplamalarına doğrudan etki edeceği için büyük bir önem taşıyor. Peki, Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜZDE 25 AÇIKLAMASI
Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
TEMMUZ ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranları da 3 Ağustos'ta açıklanacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.