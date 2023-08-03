SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

4B Bağkur'lu... 2008 sonrası için SGK'dan tek evrak yeterli: 25 yıl evli kalan ev hanımlarına erken emeklilik çıktı!

Türkiye'de emeklilik sistemi, önemli değişikliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Özellikle EYT (Erken Emeklilik Hakkı) yasasının ardından, emeklilik sistemine dair yeni reformlar ve düzenlemeler hızla gündeme geliyor. Hükümet, emeklilik sisteminin daha adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu reformlar çerçevesinde, Bağ-Kur'lular ve kadınlar için özel düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 08:18 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 08:18
4B Bağkur’lu... 2008 sonrası için SGK’dan tek evrak yeterli: 25 yıl evli kalan ev hanımlarına erken emeklilik çıktı!

Hükümet, emeklilik sistemine getirilen yeni reformla ev kadınlarını desteklemeyi hedefliyor. Yapılan düzenleme ile ev kadınları, isteğe bağlı olarak ödedikleri primlere devlet desteği alabilecek ve anneler çocuk sayısına göre prim ve yaş avantajları elde edebilecek. Özellikle anneler, çocuk sayılarına göre avantajlar elde edecekler. Her çocuk için ekstra prim katkısı ve emeklilik yaşında indirim imkanları sunulacak. Peki, düzenleme ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı model hızla hayata geçirilecek. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası desteğin kaynağını oluşturacak.

AYDA 1.430 TL DEVLETTEN

Bunun için yapılacak düzenlemenin Meclis'e sunulacak ilk torba teklifte yer alması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği verilecek. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet karşılayacak.

Ev kadınları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden devlet ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sağlamış olacak. Üstelik asgari ücret arttıkça sağlanan prim desteği de yükselecek.



YAŞ DA MASADA

Emeklilik reformu kapsamında bir düzenleme de 'yaş' için yapılacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Seçim beyannamesinde yer alan bu düzenlemenin detayları merak edilirken, Meclis'e Ekim ayında sunulacak torba tasarıda yer alıp almayacağı da heyecanla bekleniyor.

Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model konuşuluyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek.

Annelere çocuk sayısına göre prim eklenecek. Eklenen bu primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanabilecek. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.


SON DAKİKA