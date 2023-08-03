TÜİK Ağustos ayı kira zammı (TEFE-TÜFE) belli oldu! TEFE TÜFE Ağustos 2023 kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan kirası hesaplama...

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak edilen ağustos ayı kira artış oranı için araştırmalar hızlandı. Peki, TÜİK Ağustos ayı kira zammı ne kadar? İşte detaylar...
Ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak edilen ağustos ayı kira artış oranı için araştırmalar hızlandı. Peki, TÜİK Ağustos ayı kira zammı ne kadar? İşte detaylar...
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) NE KADAR?
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuzda TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83'e yükseldi. Ekonomistler TÜFE'nin yüzde 9,1 artmasını bekliyordu. TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), temmuzda yüzde 8,23 arttı, yıllık bazda yüzde 44,50 oldu. Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltmişti.
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2023 NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise %59.95 olarak ortaya çıktı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu..
KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek."
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45
Kira Artış Tutarı: 5 bin 745 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 745 T
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