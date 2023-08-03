Ticaret Bakanı Ömer Bolat temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı: 20 milyar 93 milyon dolar!

Bolat'ın açıklamalarından satır başları: Yerinde Dönüşü projesi başlatıldı. Bu noktada şu ana kadar 146 bin hak sahibi müracaat etti bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Maliyet tasarrufu sağlamak adına hem kalıcı konut inşaatlarını dükkanların inşaatlarını hızlandırmak adına bu çalışmalar başlatıldı. Konutlar için 500 bin TL hibe, artı 500 bin ile 800 bin arası kredi verilmesi, iş yerleri için 250 bin TL hibe ve 250 bin TL ile 500 bin TL arasında büyüklüğüne göre kredi verilmesi kararlaştırıldı. Krediler 2 yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak verilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Temmuz ayı tarihinin en yüksek ihracat rakamını açıklayan Bolat, "20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Hak sahipleri açısından çok büyük avantajlı şartlarda kalıcı konutlar ve iş yerlerinin tamamlanması sağlanacak. Şehirlerimizin yeniden imar çalışmaları iki kat hızlandırılmış olmaktadır.

6 Şubat asrın depremi 13.5 milyon insanımızı 11 vilayetimizi ve onların ilçelerini etkileyen dünyanın en büyük felaketlerinden biriydi. 51 bin canımızı aldı götürdü bu nedenle büyük yıkımı kısa bir sürede ayağa kaldırmak konusunda hükümetimiz bütün kaynaklarını, imkanlarını ve çalışmalarını seferber etmiş durumdadır. Ayrıca ulaşım yolları, iletişim, enerji altyapıları, yol, elektrik hatları da büyük hasara uğramıştı.

"DEPREMZEDELERİ UNUTMAYA ASLA HAKKIMIZ YOK"

Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığımız depremden kısa bir süre sonra büyük bir çalışma yaptı. 6 Şubat depreminin ülkemize, can kaybı ve yaralılarımızın dışında maddi anlamda maliyeti 2 trilyon TL, yani mart ayındaki kurla 104 milyar dolardı.

2 trilyon 2023 yılı başlangıç bütçesinin yüzde 45'i yani yarıya yakın rakamdan bahsediyoruz. Deprem oldu hayat devam ediyor gibi deprem bölgesindeki ve depremzedeleri unutmaya asla hakkımız yok. Bu şehirlerimizi eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur.