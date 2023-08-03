TÜİK son dakika! TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı | Bakan Şimşek tarih verdi: "Yıllık enflasyon düşmeye başlayacak"

BAKAN TARİH VERDİ: "YILLIK ENFLASYON DÜŞMEYE BAŞLAYACAK" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun temmuzda yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon temmuzda yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" ifadelerini kullandı

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.